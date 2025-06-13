Его подозревают в неуплате налога на доходы физических лиц в сумме более 4,3 млрд гривен.

Бывший нардеп от запрещенной пророссийской партии получил подозрение за неуплату более 4 млрд грн налогов. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Фамилию подозреваемого правоохранители не называют, но по данным источников УНИАН речь идет о бывшем народном депутате Вадиме Новинском, который избирался в Верховную Раду от партии "Оппозиционный блок" и сложил полномочия досрочно в июле 2022 года.

В сообщении отмечается, что бывший народный депутат уличен в уклонении от уплаты налогов. При этом сказано, что после приобретения гражданства Украины в 2012 году он продолжил свою предпринимательскую деятельность на территории Украины, став налоговым резидентом. "Однако, вопреки требованиям налогового законодательства, он не задекларировал полученные за рубежом доходы и не уплатил налог на доходы физических лиц в сумме более 4,3 млрд гривен", - отмечают в СБУ.

Видео дня

Речь идет о том, что подозреваемый получил инвестиционную прибыль в размере более 25 млрд грн, что на момент продажи составляло несколько миллиардов долларов, от продажи инвестиционных активов - акций иностранных компаний, осуществлявших деятельность на территории Республики Кипр.

"Это нарушение привело к фактическому непоступлению средств в Государственный бюджет Украины в особо крупных размерах. Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в особо крупных размерах)", - отмечают в СБУ.

Дело Новинского: что надо знать

Как известно, в январе 2025 года ГБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении "куратору" РПЦ в Украине, народному депутату нескольких созывов от запрещенной пророссийской партии "Оппозиционный блок" Вадиму Новинскому. Его обвиняют в государственной измене и разжигании религиозной вражды и ненависти.

Отмечалось, что с самого начала вооруженной агрессии РФ против Украины, еще с 2014 года он продвигал российские нарративы через интервью в средствах массовой информации, публичных выступлениях, а также в сообщениях на собственном сайте и в социальных сетях. Пророссийский депутат, выполнял указания главы русской православной церкви патриарха РПЦ Кирилла (Гундяева), в течение длительного времени поддерживал с ним тесное общение и находился в его иерархическом подчинении, то есть был так называемым "куратором" от РПЦ и фактически представителем религиозной организации иностранного государства в Украине.

Как сообщал УНИАН, в июле 2022 года украинский бизнесмен, бывший соратник бывшего президента-беглеца Виктора Януковича Вадим Новинский решил сложить полномочия народного депутата. Парламент поддержал это решение.

В апреле 2023 года сотрудники СБУ нашли игрушечного Вадима Новинского во время обысков в компаниях, связанных с пророссийским политиком.

Также во время обысков нашли большое количество религиозной литературы, в частности тома "Истории Русской церкви" российского митрополита Макария (Булгакова).

В некоторых книгах содержатся нападки как на Православную церковь Украины, так и на Украинскую греко-католическую церковь.

Вас также могут заинтересовать новости: