Курс гривни к евро установлен на уровне 47,69 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 16 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,45 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, относительно европейской валюты гривня значительно усилила позиции. Так, официальный курс евро на понедельник установлен на уровне 47,69 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 39 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,47/41,50 грн/долл., а евро - 47,77/47,79 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 13 июня снизился на 4 копейки и составляет 41,68 гривни за доллар, а курс евро подорожал на 10 копеек и составляет 48,20 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,08 гривни, а евро - по курсу 47,30 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара к гривне в банках Украины 13 июня подешевел на 7 копеек и в среднем составляет 41,73 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,13 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 23 копейки и составляет 48,28 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 47,50 гривни за евро.

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