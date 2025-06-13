Известно о четырех погибших и 11 тяжело раненых.

Во Франции в результате дорожно-транспортного происшествия с участием украинского автобуса есть погибшие и тяжело пострадавшие. На борту были дети и взрослые, об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

В частности, по информации консульского отдела Посольства Украины во Франции на автомагистрали А81 возле города Ле-Ман (департамент Сарт) произошло ДТП с участием пассажирского автобуса с украинской регистрацией.

На место аварии выехали представители посольства и лично посол Украины.

Видео дня

По предварительной информации упомянутый автобус перевозил граждан Украины, в том числе группу детей.

"В настоящее время известно, что в результате аварии погибли 4 человека, по меньшей мере 30 человек получили травмы, 11 из них находятся в тяжелом состоянии. Пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что движение по автомагистрали А81 приостановлено, на месте происшествия работают службы экстренного реагирования.

Глава МИД Андрей Сибига поручил Департаменту консульской службы МИД и Посольству Украины во Франции держать ситуацию на особом контроле и обеспечить надлежащую помощь пострадавшим гражданам Украины.

Аварии с украинцами за рубежом

Как сообщал УНИАН, в апреле четыре женщины из Украины погибли на Южном автобане (A2) в результате ДТП в районе города Нойнкирхен в Австрии, еще четыре человека получили серьезные ранения.

А в октябре прошлого года в Польше грузовик врезался в микроавтобус, в котором находились семеро украинцев. В результате ДТП погибли два человека - мужчина и женщина в возрасте 45 и 60 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: