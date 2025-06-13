По словам эксперта, крупные сети АЗС могут перетянуть часть клиентов от мелких конкурентов.

Удар Израиля по Ирану уже привел к повышению оптовых цен на бензин и дизель, однако крупные сети могут сохранить цены на АЗС, тогда как их меньшие конкуренты, скорее всего, повысят ценник на 2-3 грн/литр. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал глава группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

По его словам, только 13 июня оптовые цены на бензин и дизель выросли в среднем на 1,45 грн/литр по сравнению с предыдущим днем.

"Мы можем говорить о существенном росте оптовой цены, что снизит доходность. Для OKKO и WOG рост цен пока не столь критичен. Они начинают нервничать, когда маржа становится меньше 12 гривен, если считать по дизелю. А вот мелкие сети начнут расти (менять ценники на АЗС, - УНИАН) Я имею в виду БРСМ, Moto. У них маржи не останется", - отметил Леушкин, добавив, что крупные игроки имеют немалые запасы топлива.

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Он отметил, что нынешнее повышение цен очень удобно для крупных сетей, поскольку позволяет увеличить им количество клиентов и они пока могут себе позволить не менять ценник на колонке.

"Что им стукнет в голову, сказать трудно, но, исходя из 5 гривневых скидок на выходных, так быстро повышать цену они, скорее всего, не будут. А мелкие сети, скорее всего, повысят. Цена вопроса 2-3 гривни на литре", - заметил эксперт.

Менее вероятным он считает синхронное повышение цен на топливо всеми игроками рынка, хотя не исключает возможности, что они могут договориться "за чашечкой кофе".

Говоря о развитии событий в ирано-израильском противостоянии и их влиянии на нефтяные цены, эксперт не верит, что Иран перекроет ключевую артерию, через которую осуществляется поставка около 20% нефти - Ормузский пролив.

"Не дадут им ничего перекрыть, если они только начнут перекрывать, то по ним сразу ударят точечным ударом", - отметил Леушкин.

Он считает, что новых ценовых рекордов на мировом нефтяном рынке не будет, а нынешний рост стоимости "черного золота" называет эмоциональным.

"Сейчас все посмотрят на ответ Ирана. Скорее всего, все посбивают и цена (на нефть, - УНИАН) развернется вниз через неделю-две... У нас на колонках у маркет-мейкеров не изменится ничего, а мелкие подорожают и потеряют часть клиентов", - подытожил руководитель группы компаний "Прайм".

Удар Израиля по Ирану - главные новости

В ночь на 13 июня Израиль нанес удар по ядерным объектам Ирана. Иранские военные пообещали решительно ответить на действия Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи сказал, что предоставляет полную свободу действий военным.

Обострение противостояния между Израилем и Ираном подтолкнуло цены на нефть до максимумов времен полномасштабного вторжения РФ в Украину. Подорожал и газ в ЕС.

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