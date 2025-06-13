Также певец высказался об одной привычке, которая осталась в прошлом.

Известный украинский певец Владимир Дантес рассказал о своих "зависимостях". По словам певца, он зависим от кофе, музыки и честных разговоров.

"Кофе - это мой утренний ритуал. Без него я просто не запускаюсь. Это не об энергии, а больше о настроении, паузе, когда можно выдохнуть и подумать. Музыка - это часть моего дня, как дыхание. Даже если не пишу, слушаю. Она или вытягивает, или фиксирует состояние. Иногда лучше любой терапии. А еще я очень зависим от честных разговоров. Когда можно говорить без фильтров и тебя не судят", - отметил Дантес в блице для Люкс FM.

Также исполнитель высказался об одной своей привычке, которая осталась в прошлом. Сейчас он считает неуместным переживание из-за того, что скажут люди.

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"Раньше мог реально заморачиваться: достаточно ли я смешон? Не сказал ли я что-нибудь не то? А не подумают ли обо мне что-нибудь не то? Со временем пришло понимание: жизнь настолько непредсказуема, что тратить нервы на чью-то мысль - это просто роскошь, которую я себе больше не позволяю. Лучше эту энергию вложить во что-то реальное, а не в иллюзорные переживания", - объяснил певец.

Напомним, ранее Владимир Дантес перепел известную песню Ирины Билык.

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