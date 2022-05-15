Канада готова присылать свои корабли в европейские порты, чтобы помочь доставить украинское зерно по назначению.

Правительство Канады выразило готовность помочь Украине вывозить зерно, заблокированное в стране из-за российской агрессии.

Как сообщает "Голос Америки", об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

"Мы должны убедиться, что зерно будет отправлено по всему миру, - заявила министр иностранных дел Канады. - Если этого не произойдет, миллионы людей почувствуют голод". По ее словам, Канада готова присылать свои корабли в европейские порты, чтобы помочь доставить украинское зерно по назначению.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок также заявила о важности обеспечения логистики для поставок зерна из Украины. Она подчеркнула, что 50 миллионов людей в Африке и на Ближнем Востоке столкнутся с голодом в последующие месяцы, если не решить вопрос поставок.

Как сообщал УНИАН, 10 мая Главное управление разведки Министерства обороны украины заявило, что значительные объемы похищенного в Украине зерна находятся на сухогрузных судах под российским флагом в акватории Средиземного моря. Сообщалось, что наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия, а оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Украина ежедневно теряет 170 млн долларов из-за заблокированых российскими оккупантами портов, а экспортные возможности нашего государства упали более чем на половину.

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