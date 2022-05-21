Глава государства заявил, что необходимость получения Украиной реактивных систем залпового огня - это вопрос выживания страны.

Президент Владимир Зеленский призывает участников онлайн-встречи "Рамштайн-2", которая должна состояться 23 мая, не бояться принять решение передать Украине реактивные системы залпового огня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Антониу Коштой в Киеве.

"Скажу честно, что у нас есть большое ожидание - я бы назвал его достаточно долгожданным процессом. Мы благодарны за большую военную поддержку, которую оказывают те или иные государства. И после таких встреч мы видим волну - она может быть позитивной, а может быть так, что мы можем оставаться на месте. Мы ожидаем позитива по поставкам MLRS", - подчеркнул Зеленский.

"У меня нет секретов, мы обращаемся ко всем странам - от Соединенных Штатов до каждого европейского государства, - по MLRS систем, благодаря которым Украина сможет забрать инициативу и освобождать свою территорию", - отметил президент.

"Еще раз обращаюсь к тем странам, которые боятся предоставлять Украине MLRS и относительно положительного решения передачи Украине MLRS. Все боятся, что Украина будет каким-то образом наступать на Российскую Федерацию. Хочу всем напомнить, что войну мы ведем именно на своей территории, и даже если кто-то из стран Европы или мира привык, что Донбасс - это оккупированная Россией территория, и уже привыкли к тому, что там раздали российские паспорта, то мы хотели бы сказать, что это не очень хорошие привычки. Это наши территории, и мы идем шаг за шагом и будем идти, чтобы освобождать наши территории", - заявил глава государства.

"Мы не можем заплатить цену - десятки, сотни тысяч людей, и поэтому просим нам помочь", - сказал президент.

Зеленский отметил, что для Украины получение MLRS - это вопрос выживания страны.

"Я очень ожидаю, что на таких встречах такие решения будут приниматься. Мы точно знаем, как РФ на разных уровнях - от министра обороны до министра иностранных дел, на уровне бизнеса... ведут "переговоры", я бы их назвал угрожающими переговорами с теми или иными государствами на предмет передачи нам этих систем. Не надо бояться, надо объединяться. Очень важно - это объединение, которого боится Российская Федерация. Она боится самого главного - прочного объединения, что Европейский Союз вместе с Соединенными Штатами будут действовать, как один организм", - убежден Зеленский.

Он добавил, что Украина в этом едином организме является кулаком.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля на авиабазе "Рамштайн" в Германии состоялась встреча министров обороны почти 40 стран, во время которой была основана коллективная группа поддержки Украины, цель которой - удовлетворить оборонные потребности украинской армии.

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