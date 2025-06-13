В то же время у Сил обороны есть успехи на Курщине, отметил Павел Лакийчук.

Ситуация в Сумской области - это фактически продолжение Курской операции, поскольку РФ не оставляет попыток вытеснить Силы обороны Украины со своей территории. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал капитан первого ранга, руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI Павел Лакийчук.

"Это политическая задача Путина. Пытаются зайти нашей группировке в тыл, перерезать трассу Сумы-Суджа... Надо смотреть не на километры, сколько от захваченной зоны до Сум. А сколько километров до суджанской трассы. Собственно, на трассу уже фактически вышли. И ту группировку нашу, которая действует на границе в районе Суджи - очевидно, придется выводить из полукольца", - сказал Лакийчук.

В то же время он добавил, что совсем другая ситуация для Сил обороны Украины складывается на другом участке Курщины - в районе Теткино.

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"Выступление на Сумщине очень интересное. Там фактически естественный мешок для россиян. Фактически, в Теткино у противника мощные силы в окружении", - добавил Лакийчук.

Ситуация на фронте: важные новости

Накануне военный эксперт Сергей Грабский рассказал, что российские войска затормозили на Сумщине. По его словам, враг не может продвигаться дальше. А мысль о том, что враг может угрожать непосредственно Сумам - была "бред с самого начала".

В то же время The New York Times пишет, что российским захватчикам впервые с начала полномасштабной войны удалось пересечь границу Донецкой и Днепропетровской области. Журналисты отмечают, что захват россиянами Днепропетровщины может осложнить переговорный процесс для Украины.

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