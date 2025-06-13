Внимание США, вероятно, теперь будет переключено на Израиль, считает Нарожный.

Последствия израильской атаки по Иранус военной точки зрения могут иметь для Украины в определенной степени негативное значение, ведь теперь США, вероятно, переключат свое внимание на Израиль, как это было в 2023 году. Об этом сказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в интервью Украинскому радио.

"Давайте вспомним предыдущий конфликт, который произошел на территории Израиля, когда ХАМАС начал террористическую атаку на Израиль. Тогда США переключили свое внимание и значительное количество военной помощи перебросили в Израиль. В основном это были снаряды 155 калибра, которые нужны нам как воздух, потому что артиллерия была, есть и будет основной ударной силой на этой войне", - отметил он.

То же касается и управляемых авиабомб GBU-39, которыми "работает наша и израильская авиация", говорит эксперт. Кроме того, добавил он, "Израиль имеет довольно мощное лобби в США, и с определенной вероятностью внимание будет переключено туда". Однако ситуация с поставками оружия для России от Ирана вряд ли изменится, утверждает Нарожный.

Видео дня

"Иран является достаточно серьезным партнером России. Они поставляют "шахеды", возможно, другие виды оружия. Но пока поток "шахедов" в Россию относительно незначительный. Субъективно могу дать оценку, что это 25-30% всех "шахедов", которые запускают по нам россияне, именно иранского происхождения. А основной поток идет российский. Поэтому сложно говорить, что Иран каким-то образом изменит ситуацию с точки зрения поставок оружия. Я думаю, что особых изменений в поставке оружия из Ирана не будет", - подчеркнул он.

В то же время, по его мнению, в политическом смысле израильская атака может стать двигателем для предоставления Украине дальнобойного тяжелого оружия.

"Эта концепция первого мощного удара, когда они смогли убить начальника Генштаба Ирана, а это фигура довольно серьезная, и руководителей ядерной программы, и какого-то мощного ответа от Ирана мы пока не увидели. И ответа союзников Ирана, той же России, мы также пока не услышали и не увидели. Поэтому да, это может быть двигателем для предоставления Украине дальнобойного тяжелого оружия, которого мы пока не видим. Именно для поражения командных пунктов, для поражения фигур первого порядка", - отметил Нарожный.

Атака Израиля против Ирана: главное

Как сообщал ранее УНИАН, 13 июня Израиль ударил по ядерным объектам Ирана. Были атакованы десятки военных целей. Под удар попали цели командного уровня, командиры, штабы и ядерные объекты. ЦАХАЛ объяснил, что начал операцию из-за того, что Иран ускоряет разработку ядерного оружия и имеет уже достаточное количество обогащенного урана для создания 15 ядерных бомб всего за несколько дней.

Стало известно, что во время атаки Израиль ликвидировал членов высшего военного руководства Ирана. Так, согласно данным ЦАХАЛ, в списке ликвидированных есть генерал-майор Хосейн Салами, который руководил всеми военными подразделениями страны, начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммеда Багри, командующий Центрального командного штаба "Хатам аль-Анбия" КСИР генерал-майор Голам-Али Рашид, экс-глава Организации по атомной энергии Ирана и ключевой физик-ядерщик программы по обогащению урана Ферейдун Аббаси-Давани, президент Исламского университета "Азад", специалист по лазерной изотопной сепарации Мохаммад Мехди Теханчи.

Иран пообещал "неограниченный" ответ на атаку Израиля и пригрозил новым оружием. "Солдаты в Вооруженных силах Исламской Республики Иран дадут сокрушительный ответ исполнителям, вдохновителям и сторонникам атаки, которая вызывает сочувствие", - отмечается в заявлении Тегерана.

Вас также могут заинтересовать новости: