Соответствующий документ был выпущен по результатам министерской встречи в ООН в Нью-Йорке.

Украина присоединилась к подписанию Дорожной карты по обеспечению глобальной продовольственной безопасности, которая была выпущена по результатам министерской встречи в ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Кроме того, во время встречи госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о новой продовольственной помощи Украине в размере $215 млн.

Отмечается, что глава Минагрополитики Николай Сольский в своем обращении к министрам акцентировал внимание на том, что для мировой продовольственной безопасности чрезвычайно важной и первоочередной задачей является прекращение войны России против Украины и разблокирование экспорта украинской сельскохозяйственной продукции.

"Во-первых, наши фермеры не могут экспортировать еще прошлогодний урожай. Во-вторых, из-за оккупации и военных действий мы соберем лишь половину нынешнего урожая – его экспорт так же может быть заблокирован. Большая часть посевов озимой пшеницы была проведена на востоке, где ведутся активные боевые действия, и юге, который частично оккупирован. Россияне активно похищают зерно с этих территорий. Фермеры не смогут там собирать урожай, а если соберут, не смогут его реализовать", - подчеркнул он.

Сольский также подчеркнул, что для украинских фермеров сегодня решается будущее урожаев и в принципе их дальнейшая работа.

Кризис экспорта из Украины и угроза голода:

По данным Украинской зерновой ассоциации, Украина является одним из крупнейших в мире экспортеров зерна, однако российское вторжение снизило объем экспорта в шесть раз.

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, война в Украине может обречь значительную часть человечества на голод и бедность невиданные ранее десятилетиями.

В мае стало известно, что Европейская комиссия запускает комплекс мер "пути солидарности", чтобы помочь Украине налажить экспорт сельскохозяйственных товаров.

Вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель на брифинге после заседания Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе заявил, что Европейский Союз поможет Украине экспортировать зерно, которое заблокировано в морских портах российскими оккупантами. По его словам, есть план действий по открытию так называемых зеленых коридоров для Украины.

18 мая представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Виктория Михальчук заявила о том, что Украина из-за войны может потерять по меньшей мере 20% урожая.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что блокирование экспорта украинской аграрной продукции привело к росту цен на продовольствие в мире и может наступить голод во многих странах.

Эту продукцию невозможно вывезти из-за того, что российские военные корабли в Черном море блокируют прохождение торговых судов.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, ежедневно Украина теряет по 170 млн долларов через заблокированные порты, а ее экспортные возможности упали более чем на половину.

Украине в апреле удалось экспортировать 1 млн 90 тыс. тонн зерна, тогда как в марте этот показатель составлял лишь около 200 тыс. тонн. До войны аграрии экспортировали около 5 млн тонн в месяц.

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