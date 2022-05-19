В стране-агрессоре связывают вопрос об открытии российской стороной доступа к портам в Украине с возможностью снятия санкций с российского экспорта.

Российская Федерация, развязавшая полномасштабную войну против Украины, начала озвучивать условия для снятия блокады с украинских морских портов.

Их перечислил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, сообщает российское издание "Интерфакс".

Он нагло связал вопрос об открытии российской стороной доступа к портам в Украине с возможностью снятия санкций с российского экспорта, введенных Западом из-за агрессии РФ в Украине.

"Этот вопрос нужно рассматривать весьма комплексно и всестороннее: если наши партнеры хотят добиться решения, то нужно, в том числе решать проблемы, связанные с отменой тех санкционных ограничений, которые были наложены на российский экспорт", - сказал Руденко.

Напомним, ранее глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли призвал Россию открыть доступ к морским портам в Украине.

Как сообщал УНИАН, Украина не может экспортировать аграрную продукцию из-за того, что российские военные корабли в Черном море блокируют прохождение торговых судов.

В частности, в Украине в апреле удалось экспортировать 1 млн 90 тыс. тонн зерна, тогда как в марте этот показатель составлял лишь около 200 тыс. тонн. До войны аграрии экспортировали около 5 млн тонн в месяц.

Блокада морских портов Украины угрожает глобальной продовольственной безопасности. В частности, это уже привело к росту цен на продовольствие во всем мире. Также эксперты прогнозируют голод в некоторых регионах мира.

А генсек ООН Антониу Гуттериш предлагает ослабить санкции против России, если она откроет Украине экспорт зерна, сообщают СМИ. Он ведет переговоры с Россией, Турцией и другими странами, чтобы открыть экспорт украинских пищевых продуктов на мировые рынки и предотвратить глобальное дефицита продовольствия. В обмен на деблокаду зерновых Гуттериш предлагает вернуть на мировой рынок российский и белорусский калий.

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