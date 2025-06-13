Мужчина воспользовался моментом, когда его действия никто не контролировал.

В Харькове мужчина поджег помещение районного территориального центра комплектования и социальной поддержки - ему сообщили о подозрении. Об этом информирует полиция Харьковской области.

Инцидент произошел 11 июня. Как рассказали в ведомстве, около 19:20 поступило сообщение о пожаре в здании районного ТЦК. На место происшествия немедленно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы отдела полиции №1 Харьковского районного управления полиции №3, а также спасатели ГСЧС.

"В ходе проведения первоочередных розыскных мероприятий с участием оперативников уголовного розыска полицейские установили личность злоумышленника. Поджигателем оказался 29-летний харьковчанин, ранее судимый за другие преступления", - отметили в полиции.

Видео дня

По данным ведомства, мужчина в тот день был приглашен в помещение районного ТЦК для проверки военно-учетных документов. Находясь внутри учреждения, он воспользовался моментом, когда его действия никто не контролировал, закрылся в одной из комнат и зажигалкой поджег ткань.

"После содеянного злоумышленник воспользовался суматохой и убежал через окно на втором этаже. Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет", - сообщили правоохранители.

Другие инциденты с ТЦК

Как сообщал ранее УНИАН, недавно в Одесской области работник ТЦК погиб в результате взрыва автомобиля. Трагедия произошла днем 6 июня на трассе Березовка - Доброслав. СМИ со ссылкой на источники написали, что погибший был исполняющим обязанности военкома, но на момент трагедии находился в отпуске, то есть не при исполнении служебных обязанностей.

А 5 июня в сети распространились видео о том, что на сборном пункте в Киеве мобилизованные устроили беспорядки. В городском ТЦК объяснили, что это произошло во время подготовки к отправке мобилизованных в учебные центры. На место прибыли правоохранители, чтобы обеспечить порядок и "исключить эскалацию конфликтов, которые могли обернуться произволом".

Кроме того, в конце мая в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области группа людей напала на работников ТЦК. В ходе инцидента травмы получили военнослужащие и гражданские лица, было повреждено служебное транспортное средство. В Военной службе правопорядка ВСУ сообщили, что действия могут квалифицироваться "как препятствование законной деятельности представителей ТЦК и СП".

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