Госсекретарь подтвердил, что США помогут защитить Израиль от иранских ракет, если это будет необходимо.

Соединенные Штаты Америки не участвовали в военной операции против Ирана, но они предоставили Израилю "совершенную" разведывательную информацию. Это подтвердил государственный секретарь США Марко Рубио, пишет ABCnews.

Также, по его словам, США помогут защитить Израиль от ракет, если это будет необходимо. Издание со ссылкой на американский источник сообщило, что Иран уже готовит ракетные удары по Израилю.

Кроме того, стало известно, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху планирует сегодня провести телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом, российским правителем Владимиром Путиным, а также премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Когда именно состоятся эти разговоры - не сообщается.

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Нетаньяху уже общался с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила канцелярия премьер-министра Израиля.

"Лидеры выразили понимание потребностей Израиля в обороне против угрозы уничтожения Ираном, и премьер-министр сказал, что будет продолжать поддерживать с ними постоянный контакт в ближайшие дни", - говорится в заявлении канцелярии.

Реакция США на удары Израиля по Ирану

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп заявлял, что США заранее знали о нанесении ударов по Ирану, но не участвовали в них. Он добавил, что ожидает любого возмездия, и Центральное командование США находится в состоянии повышенной готовности. По словам главы Белого дома, США готовы защищать себя и Израиль, если Иран ответит.

Также стало известно, что США перебрасывают силы на Ближний Восток в ожидании "ответа" Ирана на удары Израиля. Штаты направили туда эсминец USS Thomas Hudner, а также отдали приказ второму эсминцу выдвигаться вперед, чтобы его можно было задействовать по запросу Белого дома.

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