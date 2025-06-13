Производители дронов нашли, где покупать литиевые аккумуляторы, но теперь должны решить вопрос с поставками двигателей.

Украинские производители дронов решили проблему с обеспечением аккумуляторами, но столкнулись с новыми вызовами. Теперь они стоят перед проблемой обеспечить производственные линии компонентами для сборки двигателей. Об этом идет речь в статье The Economist.

Издание пишет, что наращивание производства дронов в Украине продемонстрировало проблему, связанную с доминированием Китая в этой сфере. Поскольку именно Китай в основном производит и поставляет батареи и двигатели (на его долю приходится 85% мирового объема производства аккумуляторов), то с ним ведут торговлю обе стороны.

Как рассказал The Economist представитель фирмы по производству дронов, расположенной около Киева, большинство из них сконструированы из дешевых, легкодоступных и простых в сборке деталей. При этом отмечается, что большинство украинских беспилотников - это одноразовые "камикадзе" малой дальности, которые пролетают всего несколько километров, прежде чем взорваться. И этими характеристиками они больше похожи на боеприпасы, чем на самолеты. Батареи некоторых из них хранят всего 77 ватт-часов энергии по сравнению с 20 000-100 000 ватт-часов, которые обычно используются в электронных автомобилях.

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Авторы добавляют, что производственные линии стали менее гибкими из-за высокотехнологичного характера современного производства.

"Китай сблизился с Россией, поэтому украинские производители беспилотников говорят, что их старые китайские поставщики не так охотно идут на сотрудничество. Некоторые из них теперь импортируют элементы питания из Южной Кореи и собирают собственные комплекты", - пишет издание.

Представитель одной из украинских компаний, которая работает над созданием собственных аккумуляторов, рассказал, что сборка батарей в Украине обходится лишь немногим дороже, чем покупка их за рубежом. Так, компания Wild Hornets продает свои батареи для простых дронов по 90 долларов за штуку.

"Но украинские фирмы уже сейчас обнаруживают, что наиболее острый дефицит - это двигатели, а не батареи. Им нужны магнитные компоненты, содержащие редкоземельные металлы, которые производятся и перерабатываются в Китае", - говорится в статье.

Решением проблемы называется увеличение объемов переработки минералов, а не наращивание производства.

Производство оружия в Украине

Напомним, что президент Владимир Зеленский подписал важные законы для производства оптоволоконных дронов в Украине. Как сообщили в Верховной Раде, законы предусматривают снижение таможенной нагрузки для производителей дронов на оптоволокне. Также освобождается от НДС ряд других операций, связанных с ввозом товаров для обороны.

Украина развивает и другие направления, важные для повышения обороноспособности. В частности, дорабатывается ракетная программа. Эксперты отмечают, что уже этим летом не исключены массовые удары по российским оккупационным войскам ракетами украинского производства. При этом цели могут находится на расстоянии 150-200 километров от пусковых установок.

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