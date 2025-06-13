Гетманцев в центре международной карикатуры: в Польше высмеяли его налоговую политику как фактор бегства бизнеса из Украины

12 июня известный польский карикатурист Щепан Садурский опубликовал в Facebook сатирическое изображение, героем которого стал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

На карикатуре Гетманцев изображен с пылесосом, на котором написано "Реформа" - он "всасывает" украинских предпринимателей, которые из-за налоговой политики вынуждены буквально "вылетать" из страны в направлении Польши. На иллюстрации изображен польский флаг и люди, которые покидают Украину - контуры которой узнаваемы на заднем плане.

"Hetmancew i pomoc państwa dla przedsiębiorców, którzy uciekają poza Ukrainę" - подписал работу художник: "Гетманцев и помощь государства для предпринимателей, которые убегают из Украины".

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Почему это важно:

Это первая международная визуальная критика украинского чиновника такого уровня. Карикатура вышла за пределы внутренней политической дискуссии и транслирует сигнал: экономическая политика Гетманцева не только вредит бизнесу внутри страны, но и формирует имидж Украины как государства, отталкивающего предпринимательство - даже в глазах партнеров.

Напомним:

- Ранее Гетманцев уже критиковался в украинской среде за создание условий, ведущих к сворачиванию малого бизнеса и переносу компаний за границу.

- По данным YouControl, только в 2023 году более 40 тысяч ФЛП прекратили деятельность.