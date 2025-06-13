По состоянию на 2025-й Dassault Rafale все еще остается одним из самых мощных многоцелевых истребителей в мире.

Истребитель Rafale снова появился с конформными топливными баками, увеличивающими дальность полета и полезную нагрузку самолета. Об этом сообщает The War Zone.

Дело в том, что французы уже проводили подобные эксперименты, однако это было уже довольно давно. Именно поэтому видеть Rafale в таком виде довольно необычно. Сейчас в Сеть выложили фото двухместного самолета Rafale B, оснащенного конформными топливными баками. Они установлены на верхней части фюзеляжа истребителя с обеих сторон.

Предполагается, что самолет станет частью экспозиции в преддверии Парижского авиасалона, который начинается во французской столице 16 июня.Там же были сфотографированы беспилотник типа "летающее крыло", возможно - Dassault nEUROn, а также БПЛА Aarok. Не понятно, являются ли конформные топливные баки Rafale полностью работоспособными или это лишь макеты.

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Предполагается, что баки не только улучшат боевые возможности самолета, но и будут способствовать его популярности на авиационном рынке (которая и так находится на очень высоком уровне, несмотря на цену Rafale).

Впрочем, далеко не всех фанатов Rafale порадует новая опция, ведь с конформными топливными баками самолет стал несколько похожим на "пингвина" (это, кстати, обидное прозвище американского F-35).

Dassault Rafale - справка УНИАН

Rafale является французским многоцелевым истребителем четвертого поколения, разработанным компанией Dassault Aviation.

Самолет совершил первый полет в 1986 году. Rafale был принят на вооружение французского флота и Воздушно-космических сил Франции, а также в ряде других стран. На сегодня построили около 300 таких самолетов.

Французы хотели бы производить Dassault Rafale в еще большем количестве, чем сейчас, но есть проблемы. Dassault Aviation признает, что увеличение темпов производства самолетов затруднено нехваткой квалифицированной рабочей силы и узкими местами в цепочке поставок.

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