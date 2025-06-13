Европейский механизм пограничной углеродной корректировки (CBAM), который предусматривает введение "углеродной пошлины" с 2026 года, является серьезной угрозой для промышленности Украины. Если новые правила будут применены без адаптационного периода, последствия для украинской экономики, ослабленной войной, могут быть катастрофическими.

Об этом заявил президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах.

"Для нас это не просто техническое нововведение, а настоящее испытание, в частности на способность вести эффективный диалог с европейскими партнерами", - подчеркнул он.

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По словам Кинаха, в нынешних условиях введение жестких климатических регламентов ЕС без учета войны является несправедливым и опасным для национальной экономики. Ведь украинский бизнес работает в условиях неопределенности, потери активов, логистических проблем и ограниченных ресурсов.

"Экономика страны находится в чрезвычайно сложном положении, поэтому введение европейских стандартов и требований не может быть мгновенным. Нужна адаптация к реальным условиям, а значит - и переходные периоды", - подчеркнул Кинах.

Наиболее уязвимой остается тяжелая промышленность - в частности горно-металлургический комплекс, который и так понес масштабные потери из-за боевых действий и оккупации.

"Наш горно-металлургический комплекс переживает тяжелый кризис. Значительная часть активов разрушена или потеряна из-за боевых действий, а импорт коксующегося угля делает производство более дорогим и менее конкурентным", - пояснил он.

Кинах считает, что из-за введения CBAM Украина будет вынуждена импортировать сырье и стройматериалы, которые могла бы производить сама.

"Чтобы отстроить сотни тысяч квадратных метров жилья, инфраструктуру, транспортные и энергетические объекты, нам нужны большие объемы металла. Если мы потеряем собственное производство, то вынуждены будем импортировать то, что вполне можем производить самостоятельно. И именно это мы должны доносить до наших партнеров в ЕС", - отметил Кинах.

Напомним, по мнению эксперта по вопросам энергетики "Украинского института будущего", доктора экономических наук Адриана Прокипа, CBAM является непропорциональным и дискриминационным для Украины, которая находится в состоянии войны.