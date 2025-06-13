Актриса призналась, что сильно затягивать с беременностью не хочет.

Украинская актриса комедийного жанра, звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару рассказала, почему пока не стала мамой от своего супруга - британца Риса, планирует ли она вообще беременеть и когда.

Как призналась 38-летняя артистка в интервью Маше Ефросининой, она точно хочет детей, но считает, что время войны - не подходящий период для беременности.

По словам Ирины, ей важно, чтобы ожидание ребенка ассоциировалось с радостью, а не с тревогами и страхами, вызванными полномасштабным вторжением.

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"Я себя вижу мамой, 100 процентов, я об этом говорила. Мы с мужем сейчас не хотим. Выносить ребенка сейчас, в войну, я не уверена, что готова. Недавно родила моя сестра, я стала тетей. Она старше меня. Это не была тяжелая беременность, ничего экстрасложного не было. Но это тяжело физически. А еще когда война и этот стресс… я не хочу так. Мне хочется, чтобы это были приятные воспоминания, как о свадьбе. А тут война, и где-то в бункере рожать...", - поделилась Сопонару.

Вместе с тем, актриса добавила, что сильно затягивать с беременностью она не планирует:

"После 40 уже, наверное, несмотря на ситуацию в стране, буду беременеть. Куда уже тянуть? До пятидесяти? Там уже не факт, что все получится. Пока мы так решили".

Напомним, ранее Ирина Сопонару рассказала, почему хотела уйти из актерства.

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