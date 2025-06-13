Израиль нанес точечные, но точные удары по Ирану - по всем ядерным объектам и по специалистам с генералами, которые в ядерной программе были задействованы. Тегеран пока ответил только слишком хорошо известными нам "Шахедами". Однако есть очень малая вероятность, что аятолла, чья власть зашаталась после распада "сети сопротивления" из проиранских прокси, "проглотит" эти крайне болезненные удары. Вероятно, после того, как дроны в несколько волн демаскируют израильские, иорданские и американские районы сосредоточения ПВО, начнется основная ракетная атака иранцев.

Конечно, вряд ли потери для иранской ядерной программы от израильских ударов были критическими, ведь они находятся глубоко под землей (по сообщениям - на глубине до 800 метров). Поэтому эта атака является больше политическим актом, чтобы показать, что Иран слаб и должен пойти на "ядерную сделку" с Трампом.

В свою очередь, Иран действительно сейчас в слабой позиции, однако на "удар мести" вполне способен. Тем более, что потерять сразу главу ВКС КСИР и главных ученых-ядерщиков это действительно "больно" для режима. Но одновременно - это ослабляет влияние КСИР, что является хорошей новостью для умеренной группы во власти, которая сосредоточилась вокруг президента.

Видео дня

Бонусом для нас является то, что ликвидированный Хаджизаде был главным переговорщиком и лоббистом альянса с Кремлем в Тегеране. Это может ослабить российско-иранские связи. Особенно, если РФ, вопреки подписанному союзному соглашению, ничем Ирану не поможет (а если поможет, то разозлит Трампа). Но, все же, для нас главная плохая новость в том, что цены на нефть пошли в гору. Это чисто спекулятивно (ведь добыча растет в мире), но какое-то время они продержатся на "топах".

Впрочем, ни Иран, ни Израиль не имеют достаточно ресурсов для длительной дистанционной "войны городов" - ракетами, дронами.

Поэтому есть очень высокая вероятность, что мы получим что-то вроде быстрой демонстративной индийско-пакистанской войны, а не затяжную ирано-иракскую "мясорубку".

Этот термин - "война городов" - появился именно в результате ирано-иракского противостояния в 1980-х. И этот опыт важен не только для Израиля и современного Ирана, но также для Украины и РФ. Ведь наша война тоже перешла в фазу "войны городов".

Сценарий восьмилетней ирано-иракской войны - это провал "блицкрига" Саддама, провал контрнаступления аятоллы (трижды) и слабое "контрконтрнаступление" Ирака (дважды), что после "войны городов" и "войны танкеров" все же привело к последней атаке иранцев и обессиливанию обеих сторон, и, наконец, миру.

Впрочем, для Ирана это была победа. Ведь он, все же, отвоевал как собственные границы, так и удержал собственную независимость. Иранская армия даже вошла на территорию Ирака. Еще слабый тогда режим аятоллы удержался и мобилизовался. Хотя для нас это, скорее, плохая "новость", потому что Тегеран сейчас союзник Кремля.

Конечно, исторические параллели не являются полным отождествлением - всегда есть своя специфика и различия. Так, Украина может себя отождествлять на разных этапах войны то с Ираном, то с Ираком даже в рамках одной этой войны. Однако состояние дел на фронте и в тылу просто заставляет нас лучше разобраться в той давней войне и, в частности, в том, как в результате иранцам удалось выйти на собственные границы, а Саддаму Хусейну... дойти до других войн и казни.

Собственно, все началось со смены власти. В обеих странах.

В Иране в 1979 году произошла Исламская революция, которая превратила наиболее светскую и свободную страну Ближнего Востока (а заодно и наиболее коррумпированную, с наибольшим расслоением общества на бедных и богатых олигархов) в консервативный диктаторский режим, целью которого стал "экспорт революции" ко всем соседям, где проживало много мусульман-шиитов.

Сопровождалось это не только сменой власти, но и отказом платить по долгам, национализацией имущества западных компаний и терактами по всему Ближнему Востоку, чтобы создать там дружественные режимы на волне протестов. Для Украины здесь параллелей вроде бы нет, но есть для кремлевской пропаганды, которая оба майдана в Украине воспринимала именно через призму "экспорта" - то есть угрозы для самого российского правящего режима. Так же, как эту угрозу в Ираке тогда воспринимал Саддам Хусейн и партия Баас.

Несмотря на то, что тема майдана и антимайдана для самой Украины по состоянию на 2022 год уже несколько потеряла "свежесть" и актуальность, а к власти пришел президент Зеленский как компромиссный для большинства населения политик, потому что, собственно, большинство населения устало от постоянного внутреннего конфликта (не оцениваем хорошо это или плохо - просто констатируем электоральные настроения), для Кремля эта угроза "экспорта цветных революций", как они говорят, до сих пор является мощной и экзистенциальной угрозой.

Для Кремля и лично Путина есть и еще одна параллель с Ираком. Когда в Иране власть захватывали революционеры, в Ираке старого (буквально - по возрасту) президента аль-Бакра сменил его заместитель Саддам Хусейн.

Это очень напоминает то, как сам Путин получил власть.

Тогда Хусейн сразу начал "наводить порядок" в стране путем ограничения автономии курдов и шиитов (в Ираке большинство населения шииты, но правящая верхушка там была суннитская, что является местной спецификой). Так же как Путин сразу же начал "умиротворять" Чечню и ликвидировать ее автономию.

Хусейн, как и Путин, сразу же проявил свой экспансионистский наклон. Только первый начал войну с Ираном сразу - уже в 1980 году, а второй, после попытки захватить Керченский пролив (конфликт вокруг косы Тузла), поймал облизняка и понял, что нужно еще подготовиться. И готовился долго, сначала продвигая свои интересы гибридно. Война для Путина была "планом Б", если не удастся захватить Украину так же, как Беларусь. Будем надеяться, что и закончит Путин как Хусейн. Трибунал в Европе уже, кстати, создан.

Нечто общее с российско-украинской войной есть и в восприятии ситуации народами обеих стран. Так, для иранцев, которые были стороной, защищающейся от вражеского нашествия, это была "Священная оборона", а для иракцев - "Кадисия Саддама". Во время битвы при Кадисии в далеком 636 году арабы впервые захватили Иран и исламизировали его. Саддам показывал свое вторжение как попытку обуздания шиитов (слово "шиит" можно перевести как "протестант" или "представитель (отдельной) партии"). А поводом стало то, что в иранской провинции Хузестан подавляющее большинство населения были этническими арабами, да еще и суннитами.

Сам этот Хузестан очень напоминает Донбасс, потому что был наиболее развитым промышленным регионом Ирана, где было сосредоточено больше всего нефти и газа, был выход в море.

Собственно, за нефть и территории и война и началась, а все эти исторические аллюзии были лишь поводом. Так же, как и сейчас с российским нашествием.

Непосредственно война началась с внезапного нападения иракцев на Иран. Благодаря внезапности и разобщенности иранцев, которые после революции продолжали конфликтовать, иракская армия смогла пройти на 80 километров вглубь соседней страны. Но общий враг объединил иранцев и утвердил новый режим в наиболее радикальной форме. Однако "блицкриг" Хусейна провалился. Ведь те же арабы Хузестана не только не поддержали в своем большинстве захватчиков, но и оказали ожесточенное сопротивление. Так же, как и значительная часть курдов и белуджей кстати, хотя этот сепаратизм в обеих странах - это отдельная сложная тема.

Итак, к концу первого года войны Хусейн не достиг своих максималистских целей - захватить соседний промышленный регион и сменить власть в Иране на лояльную. Но от войны не отказался. Впрочем, он потерял свою армию мирного времени, чем воспользовались иранцы и организовали несколько хаотичное, но достаточно эффективное контрнаступление, которое позволило вернуть значительные территории.

Однако сил на то, чтобы полностью выровнять границу не хватило. Ведь тогда Иран был в изоляции, а Ирак получал оружие и деньги как от Запада, так и от стран соцлагеря. Причем США и Великобритания поставляли оружие сначала обеим сторонам. На второй год войны, несмотря на дальнейшие попытки иракцев "контрконтратаковать", имел очень незначительные изменения на фоне больших потерь в технике и людях.

Из-за изоляции иранцы наладили тогда сотрудничество, например, с такой же изолированной КНДР, которая поставляла оружие и инструкторов. В частности, именно там появились впервые те же САУ "Коксан", которые РФ получила недавно от северокорейцев.

Впоследствии то, что фронт стал, привело к "войне городов", которая имела несколько волн.

Впервые к тактике целенаправленных массированных ударов по гражданскому населению в 1984 году прибегнул Хусейн. Это была очередная попытка реализовать печально известную "доктрину Дуэ" еще времен Первой мировой войны, согласно которой в войне можно победить просто нанося массовые бомбардировки. Типа, тогда население само запросит правительство о капитуляции.

Это ни разу в истории так не сработало, но каждый диктатор к этому прибегает, когда дела "на земле" идут плохо. Так же, как Путин в 2023 году, когда стало понятно, что захват Соледара не приведет к победе в войне, начал практиковать массированные удары по украинцам.

Однако в ирано-иракской войне оба режима были диктаторские, что очень отличает ее от наших современных дел - ведь Украина воздерживается от симметричного террора против российских гражданских, чтобы не потерять западную помощь.

После такого массового террора от Хусейна отвернулось мировое сообщество, перестало предоставлять оружие и деньги. От отчаяния, что никакое наступление не дает победы, он даже прибегнул к применению горчичного газа и зарина, что окончательно загнало его в мировую изоляцию.

Иранцы тоже охотно "позаимствовали" его тактику и начали массово и неизбирательно бомбить иракские города всем, что было под рукой - авиабомбы, ракеты, дальнобойные гаубицы и тому подобное. Иран уже находился в изоляции с революции 1979 года и ему нечего было терять. Зато была собственная нефть.

В отличие от украинцев, чье сопротивление целиком зависит от помощи демократических стран.

Это наглядный исторический урок, что быть "хорошим" не только морально правильно, но и выгоднее, чем быть "плохим" и изолированным.

Зато Путин вполне идет по пути Хусейна, хотя и сохраняет еще некоторые "красные линии".

До зарина дело не дошло, но РФ уже применяет гранаты со слезоточивым газом и другими смесями, которые не смертельны в обычных обстоятельствах, но в условиях окопов и блиндажей из-за концентрации становятся летальными. Плюс постоянные угрозы неконвенциональной "ядеркой". Пока Кремль не перешел эти последние "красные линии". Потому что, вероятно, Путин боится пойти по пути Саддама - в петлю. Но террор против гражданского населения этот маниакальный любитель истории у "войны городов" охотно перенял.

Конечно, Саддам не остался один. С оружием на помощь пришел Советский союз и упомянутая КНДР. И война продолжилась еще на несколько лет. Но это была не так "помощь", как покупка оружия в условиях санкций - часто в долг. Так же, как сейчас РФ покупает все у той же КНДР, Китая и самого Ирана.

В конце 1980-х все стало настолько плохо с экономикой Ирака, что уже иранцы накопили силы и пошли в "решительное наступление" с целью захватить главный иракский порт Басру и оставить Багдад без нефтедолларов. План не удался, потому что сил тоже не хватило, однако свои довоенные границы вернуть удалось. Хотя и очень большой ценой.

Кстати, шли в атаку они почти без танков, потому что их массово уничтожали различные ПТУРы и мины.

Уже тогда заговорили, что "танки - это атавизм". Так же, как и в российско-украинской войне.

Но другого эффективного средства для прорыва фронта человечество не знает. Вопрос лишь в технологиях защиты и прикрытия самого танка.

У давно изолированных иранцев танков было еще меньше, чем у Хусейна, а сами они были устаревшие. Как и авиация. Поэтому они делали ставку на "мясные штурмы" из мобилизованных. В том числе подростков. Здесь стоит добавить, что по населению Иран превосходил Ирак (13 против 39 миллионов в 1979 году), но Ирак, благодаря зарубежной поддержке, имел более технологичное и современное оружие. Здесь параллели между РФ и Украиной уже несколько обратные.

Впрочем, по состоянию на 1988 год война завершилась обессиливанием обеих сторон и бешеными экономическими ($350 миллиардов) и человеческими потерями. Иран потерял, по разным оценкам, до полумиллиона убитыми и 1,3 миллиона ранеными, а еще 45 тысяч иранцев попали в плен. Такие огромные потери были следствием "мясных штурмов". Ирак потерял до 200 тысяч убитыми, более 500 тысяч ранеными и около 70 тысяч пленными.

Мирные переговоры шли несколько лет. А обострения на границе образовывались постоянно. В конце концов, из-за крайне тяжелой экономической ситуации, Хусейн решил вновь напасть на соседа - на этот раз на Кувейт, который объявил "провинцией Ирака". Потому что очень хотел получить все ту же нефть и все же получить хоть какую-то победу. Но и здесь проиграл.

Это очень хороший пример того, что автократии не могут отказаться от войны, ведь только так они могут мобилизовать население против внешнего врага.

А иначе, под давлением внутренних проблем, могут потерять власть. Именно поэтому нет никаких сомнений, что в случае перемирия на условиях Кремля он пойдет дальше - туда, где, как он будет думать, он не получит по зубам. Не зря уже идут разговоры в Германии о том, что Путин хочет "протестировать" 5 статью НАТО, отправив в Эстонию "зеленых человечков".

В истории этой войны есть как параллели, так и отличия для Украины. Однако главный урок нам все же от иранцев - что несмотря на любые атаки врага, устоять можно. Если объединиться. Если держаться столько, сколько надо. Держаться несмотря ни на что (сейчас речь о тыле - военные и сами знают, что им лучше) и делать все для восстановления собственных мощностей. Мы уже это делаем и увеличиваем собственные возможности - доказано ЧФ РФ и их стратавиацией.

Для Кремля же урок таков - если ты проиграл "блицкриг", то должен остановиться и "зафиксировать убытки", пока не поздно. Потому что в случае продолжения агрессии ты обязательно проиграешь, а твоя страна развалится. Раньше или позже - но все так и будет с каждым агрессором. Доказано не только Ираком, который только начинает себя вновь "собирать" в кучу, но и тем же СССР и его войной в Афганистане. Иран, зато "плодил" кучу прокси, но к территориальным захватам никогда не прибегал, помня уроки той войны.

Для современного Ирана и Израиля тоже есть урок. Он в том, что не стоит начинать большую войну, когда у тебя нет на нее ресурсов. Обе стороны их сейчас не имеют и поэтому все эти демонстративные удары - это, скорее, элемент жесткой дипломатии, чем "анонс" реально большой войны на Ближнем Востоке. Одними лишь ракетами Иран не одолеть. Но и Иран не дотянется до Израиля или США. Что делает ситуацию патовой. Стоит ли в этой ситуации, которая не имеет военного решения, возвращаться к "войне городов"? Ответ скоро увидим.