Надо смириться с тем, что помощь США сократится, считает министр обороны Германии.

Министр обороны Германии Борис Писториус уверен, что США постепенно будут сокращать свою военную поддержку как Украины, так и Европы в целом. Об этом пишет Tagesschau.

"Да, это так. Это будет, и мы должны с этим смириться", - цитирует издание выступление Писториуса в эфире ZDF.

По его словам, недавно министр обороны Соединенных Штатов Пит Гегсет говорил лишь об уменьшении помощи Украине, хотя ранее опасались полного прекращения.

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Как отметил Писториус, теперь нужно смотреть, насколько сильно уменьшится поддержка Украины и смогут ли европейцы ее компенсировать.

Последние заявления Писториуса относительно Украины

Как сообщал ранее УНИАН, находясь с визитом в Украине 12 июня, Писториус заявил, что новое правительство Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцом не рассматривает возможность поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus для Украины.

Также он сообщил, что Германия дополнительно выделит 1,9 миллиарда на украинское дальнобойное оружие. По его словам, решение окончательно еще не принято, но ожидается, что его утвердят. Он выразил мнение, работа в этом направлении должна осуществляться как можно быстрее и эффективнее.

Кроме того, министр обороны Германии сказал, что будущее Украины будет связано с НАТО. Он сообщил, что на данный момент решения относительно необратимого пути Украины в Альянс, которые были одобрены на предыдущих саммитах, являются неизменными.

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