Российский диктатор не увидел явного противоречия между своими словами и своими же действиями.

Российский диктатор Владимир Путин выразил соболезнования руководителям теократического режима в Иране в связи с ударами Израиля по иранским военным объектам. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Так, Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Президент России выразил соболезнования руководству и народу Исламской Республики Иран в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей, в результате израильских ударов", – говорится в сообщении.

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При этом российский диктатор заверил собеседника, что Россия "осуждает" действия Израиля, которые, по его словам, нарушают Устав ООН и международное право. Также Кремль заявил, что поддерживает мирный путь урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Здесь следует отметить, что сам же Иран уже много месяцев саботировал переговоры о мирном урегулировании ситуации с его ядерной программой.

В Кремле заявили, что Путин выдвинул "конкретные инициативы" по нахождению "взаимоприемлемых договорённостей". Но что это за инициативы – не уточняется.

Кроме того, пресс-служба Кремля сообщает, что в разговоре с премьер-министром Израиля Путин настаивал на важности возврата к переговорному процессу и разрешения ситуации "исключительно политико-дипломатическими средствами". При этом глава государства-агрессора предложил свои услуги в качестве посредника.

Израильский удар по Ирану: реакция мира

Как писал УНИАН, большинство публичных реакций мировых лидеров сводились к призывам о сдержанности. Например, министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде считает удар Израиля по Ирану "очень опасным", поскольку это может "зажечь" регион. А вот его коллега из Франции Жан-Ноэль Барро отметил, что поддерживает право Израиля на самооборону.

Украинский МИД тоже выразил озабоченность эскалацией, но и напомнил, что Иран активно помогает РФ уничтожать Украину.

С явной благосклонностю на удары по Ирану отреагировал Дональд Трамп. Вместо привычных заявлений о том, что эта война никогда бы не началась, будь он президентом, Трамп похвастался, что давал Ирану шанс решить ситуацию мирно.

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