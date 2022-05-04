Отмечается, что в Луганской области, где продолжаются тяжелые боевые действия, вообще не началась посевная компания.

Российские власти пытаются организовать гуманитарный кризис на оккупированной территории Украины: может быть угроза голода в стране.

В частности, Россия вывозит из оккупированных районов Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей продовольствие. Эту информацию подтвердил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, передает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

По его словам, на тех территориях, которые оказались под временной российской оккупацией, было около 1,3 миллиона тонн зерновых.

"Они нужны для обеспечения ежедневной продовольственной безопасности, то есть питания украинцев, которые там живут, и выполнения необходимых весенних полевых работ с точки зрения посева яровых культур. Никаких стратегических запасов там не было", - заявил Высоцкий.

Теперь же министерство получило подтверждение, что российские оккупанты вывезли из каждого региона около 100 тысяч тонн зерновых - в целом 400 тысяч тонн. Поэтому они вывозят зерно, которое было предусмотрено для пищевой безопасности.

"Если это будет продолжаться, и будут вывозиться не запасы, а то, что там оставили до нового урожая, может появиться угроза голода", – подчеркнул Высоцкий.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что в элеваторе, уничтоженном в апреле в Рубежном, хранилось еще 30 тысяч тонн.

"Годовая потребность Луганщины в ее пределах до 24 февраля 2022 года составляла 60 тысяч тонн зерна. Вместе с оккупированными в 2014 году территориями – 240 тысяч тонн. Впрочем, более 90 % земли под нужды аграриев было сосредоточено в северной части области, которую враг оккупировал в 2022 году и где еще продолжаются бои. Именно эти территории обеспечивали зерновыми всю область и до 2014 года. Сейчас единственным регионом, где не начата посевная кампания, является наш. Потому что россиянам это неинтересно. Зачем, если можно ограбить и обеспечить себя на несколько лет вперед?"- говорит Гайдай.

По его словам, 100 тысяч тонн – это только проверенные данные. Сколько на самом деле - пока неизвестно.

"Еще 30 тысяч тонн зерна уничтожено в Рубежном. Это больше, чем двухлетняя потребность Луганщины. Хлеба нет сейчас и пока не предвидится в будущем. Россияне оставляют украинцев на оккупированной территории на грани голода", - отмечает Гайдай.

Отметим, что это не первые случаи, когда россияне выводят продовольствие из Украины в Россию. Делают они это через территорию временно оккупированного Крыма, а уже оттуда – на территорию материковой России.

Кроме вывоза продовольствия, россияне уничтожают места их хранения и обработки. Так, в Рубежном авиабомбами было уничтожен новый элеваторный комплекс, который открыли лишь в 2020 году.

Также во время ракетного обстрела оккупанты попали в склад зернохранилища в Днепропетровской области.

Власти российских регионов и не скрывают, что продовольствие из Украины будет вывозиться к ним. Ведь там есть нехватка из-за введенных санкций.

В украинской разведке отмечают, что это вполне обдуманный шаг со стороны оккупантов, чтобы сломать дух украинцев к борьбе. Ведь создав гуманитарный кризис в городе поставив людей в шаге от вымирания из-за голода, оккупанты не будут иметь опору в этих городах.

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