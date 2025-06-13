Xiaomi начала развертывание стабильной версии HyperOS 2.2, основанной на базе Android 15. Изначально она была доступна для китайских телефонов, а теперь готовится дебютировать за пределами Китая.
Тематический ресурс XiaomiTime опубликовал список из 16 моделей Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат глобальную прошивку в ближайшие дни. В списке не только смартфоны, но также планшеты.
В частности, HyperOS 2.2 будет доступна для:
- POCO M7 Pro 5G/Redmi Note 14
- Redmi Note 14 Pro
- POCO Pad/ Redmi Pad Pro
- Redmi 13R/Redmi 13C 5G
- Redmi K80 Pro/POCO F7 Ultra
- Redmi Note 13 4G NFC
- POCO F7 Ultra
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14T
- Xiaomi 14T Pro/Redmi K70 Ultra
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi Civi 4 Pro/ Xiaomi 14 CIVI
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
Новая версия HyperOS 2.2 добавит в устройства ряд значимых улучшений, включая более плавную анимацию интерфейса и новые функции на базе ИИ. Новое приложение Camera 6.0 также станет важным дополнением.
Пользователи смогут проверить наличие обновления, перейдя в настройках ("О телефоне" –> "Обновление системы").
А уже до конца лета выйдет совершенно новая HyperOS 3 на базе Android 16. Важно понимать уже сейчас, получит ли ваше устройство новую ОС, или, возможно, пришло время задуматься об апгрейде.
Совершенно точно обновление не придет на устройства Xiaomi, которые с начала 2025 года перешли в статус EOS (End of Support). Из самых свежих, например, это Redmi Note 11T Pro и Poco F4.