В списке не только смартфоны, но также планшеты.

Xiaomi начала развертывание стабильной версии HyperOS 2.2, основанной на базе Android 15. Изначально она была доступна для китайских телефонов, а теперь готовится дебютировать за пределами Китая.

Тематический ресурс XiaomiTime опубликовал список из 16 моделей Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат глобальную прошивку в ближайшие дни. В списке не только смартфоны, но также планшеты.

В частности, HyperOS 2.2 будет доступна для:

POCO M7 Pro 5G/Redmi Note 14

Redmi Note 14 Pro

POCO Pad/ Redmi Pad Pro

Redmi 13R/Redmi 13C 5G

Redmi K80 Pro/POCO F7 Ultra

Redmi Note 13 4G NFC

POCO F7 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro/Redmi K70 Ultra

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi Civi 4 Pro/ Xiaomi 14 CIVI

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Новая версия HyperOS 2.2 добавит в устройства ряд значимых улучшений, включая более плавную анимацию интерфейса и новые функции на базе ИИ. Новое приложение Camera 6.0 также станет важным дополнением.

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Пользователи смогут проверить наличие обновления, перейдя в настройках ("О телефоне" –> "Обновление системы").

А уже до конца лета выйдет совершенно новая HyperOS 3 на базе Android 16. Важно понимать уже сейчас, получит ли ваше устройство новую ОС, или, возможно, пришло время задуматься об апгрейде.

Совершенно точно обновление не придет на устройства Xiaomi, которые с начала 2025 года перешли в статус EOS (End of Support). Из самых свежих, например, это Redmi Note 11T Pro и Poco F4.

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