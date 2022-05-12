По информации украинского правительства оккупанты уже похитили не менее 400-500 тыс. т зерна на сумму более 100 млн долларов США.

Министерство иностранных дел Украины предупредило страны-потребители, что Россия торгует украденным зерном из Украины.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины относительно попыток России продать на мировом рынке краденое украинское зерно с временно оккупированных территорий Украины.

"Министерство иностранных дел Украины категорически осуждает действия Российской Федерации относительно распоряжения зерном, незаконно экспроприированным у украинских аграриев. Российские оккупанты изымают украинское зерно, направляют его на собственное потребление или пытаются продать на международных рынках", - сказано в комментарии.

При этом отмечается, что кражи пищевых ресурсов с территории независимого суверенного государства "являются одним из проявлений мародерства".

МИД Украины предупредил страны-потребители, что партии зерна, которые продает РФ, могут частично или полностью содержать украденное зерно, добытое в результате мародерских действий российской оккупационной власти. Считаем, что любая страна, которая сознательно покупает украденное зерно, является соучастниками этого преступления.

"По информации украинского правительства оккупанты уже похитили не менее 400-500 тыс. т зерна на сумму более 100 млн долларов США. Практически все корабли, которые выходят с зерном из Севастополя, перевозят краденую украинскую продукцию", - отмечают в МИД.

При этом приводят доказательства о похищении зерна из Украины на временно оккупированных Россией территориях, в частности, как показания украинских аграриев, так и документальные доказательства, в частности, распоряжение так называемой "мэрии Бердянска" № 10-п от 7 мая относительно изъятия пшеницы и ячменя у частной компании. Также речь идет о пресс-релизе законодательного Собрания Красноярского края РФ № 379 (13593) от 27 апреля 2022 в отношении решения комитета по делам села и агропромышленной политики провести экспроприацию урожая у фермеров Херсонской области, временно оккупированной вооруженными силами РФ. В документе председатель комитета Владислав Зырянов также озвучил намерения российских властей расширить такую политику и на другие регионы Украины.

"Преступное изъятие, вывоз и пользование украинским зерном является очередным свидетельством деструктивных действий РФ, которые, в частности, нарушают основные принципы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) – обеспечение продовольственной безопасности и ликвидация голода. Такая политика государства-агрессора ставит под вопрос целесообразность ее членства в ФАО и других международных организациях. Требуем от России прекратить похищения зерна, разблокировать украинские порты, восстановить свободу судоходства и разрешить проход торговых судов", - отмечают в МИД.

Также призывают международное сообщество усиливать экономические санкции с целью прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины, предотвращения гуманитарной катастрофы и ухудшения ситуации с продовольственной безопасностью в мире.

Как сообщал УНИАН, в Запорожской областной военной администрации рассказали о вывозе российскими оккупантами зерна из области.