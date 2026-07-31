'Тони': почему стоит посмотреть кулинарный байопик о становлении легендарного шеф-повара

Главные роли в фильме исполнили Доминик Сесса и Антонио Бандерас.

20 августа 2026 года в украинский прокат выходит кулинарная комедийная биографическая лента от студии A24 "Тони" (Tony), раскрывающий ранее неизвестную историю Энтони Бурдена – растерянного, амбициозного и беспокойного 19-летнего юноши, который еще не догадывается, что станет мировой иконой гастрономии. Тем Бурденом, которого современный мир знает как бесстрашного путешественника, острого на язык писателя и главного гастрономического телегида планеты.

УНИАН совместно с украинским дистрибьютором фильма "Тони", компанией Adastra Cinema, рассказывает интересные факты об этом во всех смыслах аппетитном биографическом фильме, лишенном пафоса и музейной пыли, а вместо этого – полный настоящего вкуса к жизни.

О чем фильм

Сюжет переносит зрителей в 1975 год, в живописный городок Провинстаун на мысе Кейп-Код. Именно здесь 19-летний Энтони Бурден, лишившись писательской стипендии, вместо колледжа попадает на кухню местного ресторана. Он устраивается обычным посудомойщиком, чтобы немного подзаработать и решить, что делать дальше. Но парень даже не подозревает, что это лето навсегда изменит его судьбу.

Видео дня

"Тони" – не типичная биография "от колыбели до могилы". Фильм режиссера Мэтта Джонсона сосредоточен на одном, исключительно важном периоде в жизни Бурдена. Это – история взросления и выбора жизненного пути, где переплетаются поиск собственной идентичности, первая любовь, суровые уроки шефа-наставника и опьяняющая свобода, которую можно ощутить только в юности.

Кто такой Энтони Бурден

Так сложилось, что в Украине более известны другие всемирно известные телеповара – например, Гордон Рамзи или Джейми Оливер. Однако в США именно Энтони Бурден был шеф-поваром №1 по узнаваемости среди зрителей (и, несмотря на трагическую смерть в 2018 году, до сих пор остается легендой).

До выхода в 2000 году прорывной книги Энтони Бурдена "О еде: строго конфиденциально" (Kitchen Confidential) профессию повара в основном романтизировали или показывали через призму высокой кухни. Бурден же показал этот мир с другой стороны: грязные подсобки, изнурительные смены, зависимости и фанатичное стремление к совершенству. Он сделал кулинарное ремесло понятным для всех, лишив его фальшивого глянца.

Впоследствии он стал ведущим целого ряда кулинарных тревел-шоу на ведущих телеканалах: "Тур повара" (Food Network), "Энтони Бурден: Без предварительных заказов" (Travel Channel), "Энтони Бурден: Неизвестные уголки" (CNN) и других.

Бурден использовал еду как инструмент для изучения культур, истории и политики. Он не просто пробовал блюда – он искал контексты, в которых они были созданы. Энтони стал рупором для тех, кого раньше не замечали: уличных торговцев, работников кухонь, людей из маргинализированных сообществ. Его талант заключался в способности свести к общему знаменателю роскошный ресторан и скромный рынок с ларьками в Бейруте, показывая, что в каждой тарелке скрыта человеческая история. Именно этот поиск подлинного, без прикрас, и сделал его культовой фигурой для миллионов.

Биографический фильм за пределами мифов

Режиссер Мэтт Джонсон сознательно отказался от создания "музейного экспоната" или каталога достижений. В своем фильме он стремился показать живого человека, а не миф о нем.

"Я хотел выяснить, как Бурден стал тем, кем мы его знаем. Открытие Провинстауна стало для меня такой же неожиданностью, как и для него самого", – делится Джонсон.

Режиссер сам жил в этом городке во время написания сценария, общался с людьми, которые знали молодого Энтони, и погружался в атмосферу, сформировавшую будущую звезду.

Для сценаристов Тодда Бартелса и Лу Гоу, которые давно восхищались текстами Бурдена, этот период был ключевым. Они увидели в Провинстауне не просто декорацию, а эмоциональное сердце всей биографии Энтони. А оператор Майкл Бауман, использовавший винтажную оптику для передачи текстуры 1970-х, сделал написанную сценаристами историю по-настоящему тактильной и живой.

Рецепт идеального актерского состава

Главную роль – молодого Тони – сыграл Доминик Сесса, получивший признание после номинированной на "Оскар" меланхоличной драмы "Оставленные" (2023). Широкой аудитории он стал более известен после блокбастера "Иллюзия обмана 3".

Режиссер Мэтт Джонсон отмечает, что Сесса обладает той естественной энергией и уязвимостью, которые были присущи Бурдену в его 19 лет.

Сам актер признается, что во время работы над ролью чувствовал странную родство со своим героем: "В какой-то мере я и сам до сих пор притворяюсь взрослым мужчиной. Ты так стремишься, чтобы тебя уважали, так хочешь произвести впечатление на окружающих, что начинаешь преувеличивать собственную значимость и даже немного выдумывать, просто чтобы защитить собственное эго".

Вместе с Сессой на экране появляется Антонио Бандерас ("Маска Зорро", "Приключения Паддингтона в Перу", "Хорошая плохая девочка", "Телохранитель жены киллера") в роли Шефа – опытного повара, который становится для Тони наставником. Бандерас отмечает, что его привлекла эмоциональная прямота отношений между его персонажем и молодым героем.

"Больше всего мне нравится в Шефе то, что он распознает в Тони нечто такое, о чем тот сам еще не догадывается. Он видит в парне потенциал, но понимает: талант без дисциплины ничего не стоит. Шеф – человек, который не интересуется фантазиями, а полностью сосредоточен на работе, точности и преданности делу", – рассказывает звезда.

Также в фильме снялись Эмилия Джонс ("CODA: В ритме сердца", "Бегущий человек", "Молодость", сериалы "Утопия", "Ключи Локов"), воплотившая образ Нэнси – первой серьезной любви главного героя, и Лео Вудалл ("Нюрнберг", "Бриджит Джонс: Влюблена в парня", сериал "Белый лотос"), чей персонаж Сал стал олицетворением искушения и опасности, сопровождавших Бурдена в тот период.

Почему стоит посмотреть

"Тони" – фильм о становлении личности в условиях, когда ты сам еще не знаешь, кто ты такой, но отчаянно пытаешься убедить других в своей значимости.

"Это история взросления, – резюмирует Мэтт Джонсон. – Концепция фильма заключается в том, чтобы взять одно определяющее лето из юности Бурдена и раскрыть через это лето немало мифов об Энтони, которые зародились когда-то именно здесь, в эти несколько жарких месяцев в Провинстауне".

Как говорит режиссер, "Тони" – это история о частной стороне жизни, которая в конечном итоге и привела к тому самому публичному успеху, который мы знаем. Так как же именно юному Тони удалось найти себя среди кастрюль, шумных кухонь и летних рассветов Кейп-Кода? Узнаем в кино уже 20 августа.

Вас также могут заинтересовать новости: