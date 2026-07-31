Туризм в Украине оживает: из каких стран чаще всего приезжают путешественники

По итогам первого квартала 2026 года наибольшее количество ночевок зафиксировали в Поляницкой общине.

Несмотря на полномасштабную войну, туристическая отрасль Украины демонстрирует признаки восстановления. За первое полугодие 2026 года поступления от туристического сбора выросли более чем на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба Государственного агентства развития туризма Украины (ГАРТ) в комментарии УНИАН.

"За первые шесть месяцев 2026 года поступления составили 174,9 млн грн, что на 22,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года (142,64 млн грн). На рост повлияли восстановление спроса, пересмотр ставок сбора местными сообществами и изменение минимальной заработной платы", – сообщили в ГАРТ.

До полномасштабного вторжения, в 2021 году, в местные бюджеты поступило 235,4 млн гривень туристического сбора. В 2022 году поступления сократились до 178,9 млн гривень, однако впоследствии начали восстанавливаться.

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В 2023 году общины получили уже 222,6 млн гривень, в 2024 году – 273 млн гривень, а по итогам 2025 года поступления выросли до рекордных 359 млн гривень. Только за первые шесть месяцев 2026 года туристический сбор принес местным бюджетам 174,9 млн гривень.

Налоговые поступления обеспечивают юридические лица и предприниматели, основным видом деятельности которых является временное размещение. По состоянию на 1 июля 2026 года налоги в этой сфере уплачивали 1782 юридических лица и 7393 физических лица-предпринимателя.

Сколько иностранцев приезжает в Украину

В довоенном 2021 году в Украину въехали почти 4,3 млн иностранцев. После начала полномасштабного вторжения этот показатель сократился почти вдвое – до 2,3 млн человек в 2022 году.

В течение последующих лет поток начал постепенно восстанавливаться. В 2023 году границу пересекли 2,45 млн иностранцев, в 2024 году – 2,55 млн, а в 2025 году – почти 2,57 млн человек.

"В 2023–2025 годах произошла стабилизация и умеренное восстановление. Так, в числе лидеров среди стран, граждане которых въезжали в Украину в 2025 году (наземным транспортом), – Молдова (1,08 млн), Румыния (380 тыс.), Польша (243 тыс.), Венгрия (106 тыс.) и Израиль (105 тыс.). Также растет поток из стран-партнеров (США, Германия, Великобритания)", – отметили в пресс-службе ГАРТ.

Стоит отметить, что с 2022 года из-за упрощения процедуры пересечения границы иностранцы практически перестали указывать "туризм" в качестве официальной цели визита. Поэтому ГАРТ использует показатель общего количества въездов иностранцев, который включает деловые, гуманитарные, дипломатические, волонтерские и журналистские поездки.

Где туристы останавливаются чаще всего

По итогам первого квартала 2026 года наибольшее количество ночевок зафиксировали в Поляницкой общине Ивано-Франковской области, где расположен курорт Буковель. Всего там туристы провели 391,2 тыс. ночей. Почти все гости были украинцами, а на иностранцев пришлось около 7,2 тыс. ночевок.

Второе место занял Киев с 356,1 тыс. ночевок. При этом столица стала бесспорным лидером по количеству ночевок иностранцев – более 92,1 тыс. Украинские туристы провели в киевских заведениях размещения 264 тыс. ночей.

Во Львовской общине зафиксировали 225,1 тыс. ночевок, из которых 22,4 тыс. пришлось на иностранцев. Далее следуют Трускавец с 125,2 тыс. ночевок и Сходница – с 87,8 тыс. В этих курортных общинах подавляющее большинство гостей составляли украинцы.

В Днепропетровской области туристы провели почти 58,9 тыс. ночей, в том числе иностранцы – 6,4 тыс. В Одесской области зафиксировали 52,5 тыс. ночевок, из которых 8,7 тыс. пришлось на иностранных посетителей.

В десятку лидеров также вошли Полянская община в Закарпатье с 35,3 тыс. ночевок, Яремчанская община с 34,8 тыс. и Ивано-Франковская община – с почти 29,7 тыс. ночевок.

Туризм в Украине – последние новости

29 июля стало известно, что более половины украинцев обычно путешествуют на поезде, еще 53% используют собственный автомобиль, а 46% выбирают рейсовые автобусы или маршрутки.

Ранее Опендатабот сообщал, что в прошлом году местные бюджеты в Украине получили 359 миллионов гривень туристического сбора. Это почти на треть больше, чем в 2024 году, и в 1,5 раза больше, чем до начала полномасштабной войны в 2021 году.

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