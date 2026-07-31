Оккупанты получили новые бронемашины, которые могут повлиять на ход боевых действий

По словам россиян, комплекс "Планшет-М-ИР" обеспечивает максимальную точность стрельбы любой артиллерии.

Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в состав корпорации "Ростех") передал Минобороны РФ новую партию комплексов управления артиллерийским огнем "Планшет-М-ИР", смонтированных на бронированном автомобильном шасси. Об этом компания сообщила в своём Telegram-канале.

По словам россиян, комплекс позволяет в режиме реального времени управлять широкой номенклатурой артиллерийских систем, собирать разведывательные данные и корректировать огонь, существенно повышая его точность и оперативность.

""Планшет-М-ИР" существенно сокращает время подготовки исходных данных для ведения артиллерийского огня и заметно повышает его эффективность. Размещение комплекса на бронированном шасси снижает риски для личного состава", - сообщают россияне.

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Серийные поставки "Планшета-М-ИР" на автомобильном шасси продолжаются уже несколько лет.

Что умеет "Планшет-М-ИР":

обеспечивает высокую точность огня артиллерии - самоходной, буксируемой, реактивных систем залпового огня (РСЗО) и минометов;

передает командирам данные о целях и видео с БпЛА в режиме реального времени.

"Планшет-М-ИР" поступает на вооружение российской армии в варианте, смонтированном на базе бронеавтомобилей "Патруль".

В состав комплекса входит метеостанция, измеряющая температуру воздуха, атмосферное давление и влажность. Полученные данные используются для расчетов при подготовке артиллерийской стрельбы.

При необходимости командиры подразделений могут корректировать ведение огня, находясь вне машины. Для этого достаточно вынести планшеты на нужное расстояние и продолжить управление.

Новые поставки в российскую армию - другие новости

Ранее стало известно, что холдинг "Высокоточные комплексы" передал войскам РФ очередную партию боевых модернизированных БМП-3. Точное количество переданной техники не раскрывается. В то же время в холдинге утверждают, что объем поставок превысил ежемесячные показатели, зафиксированные в предыдущие месяцы этого года.

По словам российской стороны, БМП-3 прошли ряд модернизаций. В частности, была усилена противоминная защита днища, а также повышена броневая стойкость передней и кормовой частей машины к поражению осколками.

Сообщалось также, что российская армия официально начала получать новые реактивные системы залпового огня "Сарма", которые в РФ позиционируют как аналог американской M142 HIMARS.

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