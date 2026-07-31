Создан первый в мире смартфон с 'нулевыми рамками' вокруг экрана (фото)

Пока речь идет лишь о демонстрации технологии, однако она показывает, каким могут стать смартфоны будущего.

Компания Tecno показала новый концептуальный смартфон, который может стать первым устройством с полностью безрамочным экраном. Производитель утверждает, что дисплей получил "нулевые рамки" (0 мм) – впервые в отрасли, пишет Engadget.

В последние годы производители заметно сократили толщину рамок вокруг экранов. Флагманские iPhone и Samsung занимают примерно 90% площади передней панели, а некоторые китайские смартфоны благодаря скрытым фронтальным камерам и тонким граням доводят этот показатель до 95%.

Tecno решила пойти еще дальше. Инженеры компании полностью переработали конструкцию дисплея, применив новую схему внутренней компоновки и усовершенствованную технологию сборки экрана. Это позволило убрать последний миллиметр, который обычно требуется для размещения внутренних элементов и обеспечения прочности конструкции.

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Производитель также опубликовал несколько тизеров. Изображения подтверждают, что в отличие от традиционных экранов-"водопадов", дисплей сразу переходит в корпус – и это смотрится как минимум необычно. Фронтальная камера находится на стандартном месте – по центру в верхней части экрана.

Для сравнения компания выложила фото рядом с iPhone 17 Pro – и разница сразу бросается в глаза.

Пока Tecno не раскрывает технические характеристики смартфона и не сообщает, планирует ли серийное производство. Тем не менее, прототипы устройства уже существуют, а официально представят его уже в ближайшие недели на выставке IFA.

Tecno часто экспериментирует с необычными форм-факторами. Ранее компания показала смартфон с выезжающим экраном: в отличие от уже выпущенных моделей с гибкими экранами, устройство способно не только раскладываться, но и расширяться до 10,1-дюймовой альтернативы планшету.

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