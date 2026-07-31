Подводный супервулкан в Японии начал 'перезаряжаться': что нашли ученые

На дне океана нашли кальдеру, которая постепенно заполняется новой магмой.

Ученые выяснили, что гигантский подводный вулкан Кикай у южного побережья Японии снова наполняется свежей магмой. Исследователи считают, что именно эта система около 7300 лет назад вызвала крупнейшее вулканическое извержение эпохи голоцена.

Исследование провели специалисты Университета Кобе совместно с Японским агентством морских наук и технологий (JAMSTEC). Результаты опубликованы в журнале Communications Earth & Environment.

Кальдера Кикай расположена в океане к югу от японского острова Кюсю. Она образовалась после гигантского извержения, которое опустошило огромный магматический резервуар и привело к обрушению земной поверхности. Подобные вулканические системы считаются одними из самых опасных на планете. К ним также относятся супервулканы Йеллоустоун в США и Тоба в Индонезии.

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Для изучения недр ученые использовали сеть донных сейсмометров и искусственные сейсмические импульсы. Анализ прохождения волн позволил создать детальную карту подземных структур и обнаружить обширную область, насыщенную магмой.

По словам руководителя исследования Нобукадзу Сеамы, размеры и расположение резервуара указывают на то, что это та же самая магматическая система, которая питала катастрофическое извержение 7300 лет назад. Однако речь не идет о магме, сохранившейся с древних времен. Данные свидетельствуют, что в резервуар постепенно поступает новый расплавленный материал.

На это указывает и образование лавового купола в центре кальдеры, которое продолжается уже около 3900 лет. Химический состав его пород отличается от магмы, выброшенной во время древнего извержения, что подтверждает поступление новой магмы из глубин Земли.

При этом ученые подчеркивают, что обнаружение новой магмы не означает скорого извержения. Исследование лишь подтверждает, что древняя вулканическая система остается активной и продолжает развиваться.

Напомним, ранее УНИАН рассказывал, какие есть самые опасные вулканы в мире.

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