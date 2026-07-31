Почему россияне планируют маршруты БПЛА и ракет над населёнными пунктами: объяснение эксперта

Долинце подчеркнул, что российские реактивные беспилотники – это фактически сверхлегкие крылатые ракеты.

Реактивные беспилотники по сложности обнаружения, перехвата и противодействия сопоставимы с обычными крылатыми ракетами. Об этом в эфире "Ранок.Live" сказал авиационный эксперт Богдан Долинце.

По его словам, Россия продолжает совершенствовать свои средства воздушного нападения, создав на базе "Шахеда" реактивные беспилотники.

Он подчеркнул, что большинство средств поражения, используемых для противодействия обычным "Шахедам", неэффективны против малогабаритных ударных реактивных дронов, поскольку фактически речь идет о классе сверхлегких крылатых ракет.

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"Враг пытается использовать все доступные средства, чтобы обеспечить так называемое выживание своих ракет, в том числе за счет их пролетов над населенными пунктами, понимая, что их там вряд ли будут сбивать", – подчеркнул Долинце.

Борьба с реактивными дронами РФ

Как сообщал УНИАН, заместитель главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Андрей Лебеденко отмечал, что реактивные дроны будут уничтожаться с помощью перехватчиков, а также средствами поражения, которые будут запускаться с платформ авиационного типа и ЗРК.

По его словам, в частности, существуют дроны-перехватчики, которые могут работать на тех же высотах и с теми же скоростями, что и вражеские реактивные дроны. При этом он добавил, что Украина готовит платформы авиационного типа, которые также будут нести на борту средства поражения, позволяющие маневрировать со скоростью от 300 до 700 км на высотах, на которых работают реактивные "Шахеды".

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