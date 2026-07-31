Американский самолет установил новый рекорд скорости

Gulfstream G700 одержал победу над своим конкурентом – Global 8000 от Bombardier.

Американская корпорация Gulfstream Aerospace объявила, что её самолёт бизнес-класса G700 установил новый рекорд скорости на маршруте между Лос-Анджелесом (США) и Фарнборо (Англия), преодолев расстояние в 8778 км за 8 часов 27 минут. Об этом сообщил официальный сайт Gulfstream.

Таким образом, Gulfstream G700 улучшил результат Global 8000 от канадской компании Bombardier на 19 минут. Интересно, что предыдущий рекорд был установлен буквально за несколько недель до этого, когда Global 8000 преодолел этот маршрут за 8 часов 46 минут.

Bombardier отмечала, что экипаж совершил полёт в неблагоприятных условиях попутного ветра. Что касается компании Gulfstream, то она не раскрыла информацию о погодных условиях.

Видео дня

Global 8000 официально имеет более высокую максимальную скорость, чем G700: М=0,95 (примерно 1010 км/ч) против М=0,935 (около 990 км/ч). Однако на практике именно самолёт Gulfstream оказался быстрее на указанном маршруте.

Помимо скорости обе машины могут похвастаться дальностью. У G700 она составляет 7750 морских миль (около 14 350 км), тогда как дальность Global 8000 составляет примерно 14 800 км.

Эксперты отмечают, что борьба крупнейших производителей бизнес-джетов за скоростные рекорды становится всё более напряжённой. И, похоже, это далеко не последняя смена лидера.

Гражданская авиация – последние новости

Сегодня на Западе ведется активная работа над созданием нового поколения сверхзвуковых пассажирских самолетов, которые будут еще быстрее, чем машины от Bombardier и Gulfstream. Одним из ключевых проектов является экспериментальный самолет X-59 QueSST, который разрабатывает NASA совместно с подразделением Lockheed Martin Skunk Works. Недавно он впервые преодолел звуковой барьер, продемонстрировав перспективность технологий для будущей коммерческой авиации.

А в прошлом году финальный испытательный полёт совершил экспериментальный самолёт XB-1. Завершение запланированной программы испытаний позволяет американской компании Boom Technology перейти к следующему этапу разработки – созданию полноценного прототипа сверхзвукового пассажирского авиалайнера.

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