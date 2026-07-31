Победительница 'Танцев со звездами' вместе с мужем выехала из Украины

Пара преодолела кризис в браке.

Известная украинская танцовщица и победительница шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева вместе с мужем Иваном Хомячуком выехала за границу. В своем Instagram в stories она поделилась, что проводит летний отпуск с мужем в Болгарии.

"Первый отпуск с мужем за пять лет! Он не видел моря с начала войны. Каждый день радуется как ребенок! А я просто кайфую от того, что ему хорошо! Иногда я думаю, за что именно его люблю? А когда смотрю эти видео - понимаю, что ни за что, а просто потому, что с ним! В нем есть то, чего мне иногда не хватает. Наш дуэт дополняет нашу общую картину жизни и каждому добавляет красок, чтобы светить вместе", - написала Гвоздева.

Судя по всему, у пары получилось преодолеть кризис в отношениях. УНИАН писал о том, что Гвоздева подавала на развод из-за проблем в браке.

Видео дня

"Так и живем 17 лет подряд, постоянно договариваясь: он мне - я ему! Иначе никак! Настоящая семья держится не на том, кто главный, а на том, как искренне каждый готов отдавать, зная, что получит взамен не меньше", - отмечала на днях танцовщица.

Также недавно Илона Гвоздева раскрыла, что ее супруг переквалифицировался и работает в ВСУ.

"Муж сейчас работает на критически важной военной инфраструктуре, о которой нельзя много говорить. Работает в рядах Вооруженных сил Украины. А раньше он занимался кейтерингом", - заявила она.

Вас также могут заинтересовать новости: