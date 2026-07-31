В Польше подтвердили падение российской ракеты Х-101 и сообщили новые подробности атаки

Также стало известно, что украинский пилот преследовал ракету, однако в последние секунды остановился.

Польша официально установила тип ракеты, которая во время массированной атаки России на Украину залетела на территорию страны и упала в Люблинском воеводстве. Ею оказалась крылатая ракета Х-101. Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик после беседы с оперативным командующим Вооруженными силами страны генералом Мацеем Клишем.

Он отметил, что Х-101 - это крылатая ракета, способная нести различные типы боевых частей, в том числе ядерные. Эта ракета взорвалась при столкновении с землей на территории Польши.

По словам Томчика, около 03:00 во время вражеского обстрела примерно 20 ракет двигались в направлении польской границы. В общей сложности российские оккупанты запустили 70 ракет. Подавляющее большинство целей, направлявшихся на запад Украины, было перехвачено украинскими силами ПВО.

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Как стало известно, одну из ракет преследовал пилот ВСУ, однако за 20 секунд до польской границы он прекратил преследование. Чиновник отметил, что украинский самолет не мог без разрешения войти в воздушное пространство Польши, а также мог быть неверно воспринят польскими истребителями F-16.

Томчик добавил, что польские военные с самого начала наблюдали за ходом атаки РФ и контролировали ситуацию у границы.

"Это был один из крупнейших ракетных обстрелов Украины. С начала войны мы отслеживали несколько сотен объектов, обычно это ударные беспилотники. Обычно россияне наносят удары 10–20 ракетами, но в данном случае речь шла в общей сложности о примерно 70 ракетах, из которых около 03:00 (по польскому времени) ночи 20 ракет летели в сторону Польши", - отметил он.

Инцидент с российской ракетой в Польше - что известно

Ранее в НАТО выступили с заявлением в связи с падением российской ракеты в Польше. Там подчеркнули, что альянс находится в постоянном контакте с польскими властями после инцидента с нарушением воздушного пространства страны российской ракетой.

"В ответ на российскую ракету неизвестного на данный момент типа, которая вошла в польское воздушное пространство и позже упала на польской территории - одну из многих ракет, выпущенных Россией по Украине в течение ночи - НАТО и Польша задействовали свои средства противовоздушной и наземной обороны", - подчеркнул представитель Верховного штаба объединенных вооруженных сил НАТО в Европе полковник Мартин О’Доннелл.

В то же время в Польше придумали оправдание, почему четыре истребителя не смогли сбить одну российскую ракету. По мнению журналистов, польские ВВС заметили вражескую крылатую ракету, когда она пролетела уже на высоте 30 км над Польшей.

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