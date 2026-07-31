Видеокарты NVIDIA подорожают уже в третий раз с начала года: почему это происходит

На этот раз стоимость графических ускорителей вырастет на 20–30%.

NVIDIA снова повысит цены на свои видеокарты – это уже третье повышение цен с начала 2026 года. На этот раз стоимость графических ускорителей вырастет на 20–30%, пишет тайваньское издание Economic Daily.

В начале года цены на видеокарты официально подняли на 10-15%, второе повышение было в мае и только на флагманские RTX 5090. На этот раз корректировка затронет остальные видеокарты линейки GeForce.

Главная причина роста цен – непрерывное удорожание памяти DRAM, GDDR6 и GDDR7. В частности, цена микросхемы GDDR7 на 3 ГБ уже достигла $60–70 долларов за штуку, в то время как цена стандартного 2-гигабайтного чипа пока составляет лишь $20 долларов.

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Вслед за NVIDIA цены поднимут или уже подняли также такие производители как Samsung (около 20% цены на DRAM в третьем квартале), производители микросхем памяти Nanya Technology и Winbond Electronics, производители материнских плат ASUS, MSI и Gigabyte, а также другие производители электроники.

Производители видеокарты отмечают, что в настоящее время прогнозируемость поставок памяти сократилась до одного месяца, из-за чего сложно планировать себестоимость продукции. По прогнозам, объемы поставок потребительской электроники в этом году сократятся на 10-20%, однако выручка вендоров останется стабильной – во многом за счет роста среднего чека.

В Китае, тем временем, всего за ночь, подорожали видеокарты всех ценовых категорий – на 15-30%. Причем, подорожали не только видеокарты NVIDIA, но и AMD, а также Intel Arc.

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