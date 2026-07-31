Доходы украинцев сократились до критического минимума, – исследование

Каждый третий связывает ухудшение финансового положения с войной.

Уровень доходов украинцев существенно снизился с начала войны. Если летом 2022 года тех, кому ежемесячно не хватало денег до зарплаты, было 36%, то сейчас постоянную нехватку денег испытывают 73% украинцев.

Согласно исследованию компании GRC.UA, которое имеется в распоряжении УНИАН, лишь 3% граждан никогда или практически никогда не сталкиваются с финансовыми трудностями.

Несмотря на то, что большинство украинских компаний заявляют о стремлении удержать зарплаты своих сотрудников на конкурентоспособном уровне, общей тенденцией последнего года стало не повышение, а замораживание уровня оплаты. В 2025 году уровень оплаты не изменился у половины (52%) работодателей. Сокращение зарплаты затронуло 15% украинцев.

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В то же время каждый второй специалист жалуется на невозможность найти работу с достойной оплатой. А те, у кого есть работа, ощущают разрыв между рабочей нагрузкой и финансовым вознаграждением.

"Условная стабильность в виде сохранения уровня заработной платы на уровне предыдущих лет не становится спасительным фактором. Высокий уровень инфляции ежегодно снижает уровень доходов украинцев. Фактически неудовлетворенность работой и, в частности, зарплатой, постепенно становится одной из основных проблем украинского рынка труда", – говорится в исследовании

Как показал последний опрос GRC.UA, две трети украинцев испытывают постоянную нехватку денег – ежемесячно 73% граждан не хватает денег до зарплаты. С подобной проблемой сталкиваются хотя бы раз в три месяца еще 9%, раз в полгода или раз в год – 10% и 5% соответственно. Негативные последствия кризиса не ощутили лишь 3% граждан.

Половина опрошенных сталкивается с нехваткой денег постоянно. Каждый третий связывает ухудшение финансового положения с войной – 29% респондентов сталкиваются с нехваткой денег с начала полномасштабного вторжения. Каждый пятый считает нехватку средств до зарплаты новой тенденцией – 14% ощущали нехватку денег в течение последнего года, 5% – в течение последних шести месяцев, еще 1% – в течение последних трех месяцев.

Сложное финансовое положение вынуждает украинцев искать подработку или другую работу. Значительная доля опрошенных либо уже имеет подработку помимо основной работы, либо рассматривает такую возможность в течение ближайших трех месяцев.

Зарплаты в Украине – последние новости

Государственная служба статистики сообщает о росте зарплат в Украине. Так, средняя заработная плата в Украине в июне выросла на 5,9% по сравнению с маем и достигла 32 783 гривен до уплаты налогов. После вычета 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора украинцы в среднем получали "чистыми" на руки 25 243 гривни.

Количество вакансий с возможностью бронирования в Украине выросло на 25%. В то же время количество откликов выросло на 28%, а медианная заработная плата увеличилась на 17% и в настоящее время составляет 35 тысяч гривен, говорится в исследовании "OLX Работа".

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