Бывший 'Холостяк' Иракли Макацария впервые показал всю свою семью (фото)

Грузинский бизнесмен и главный герой шестого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Иракли Макацария впервые после рождения второй дочери в июне текущего года показал всю свою семью. И сделал он это в особенный день – в 4-ю годовщину брака.

"Четыре года брака, и теперь нас пятеро. Лучшее путешествие, величайшее благословение. Я вас всех бесконечно люблю", - написал он в подписи к серии снимков, опубликованных в Instagram.

Напомним, Иракли Макацария стал широко известен далеко за пределами родной Грузии именно благодаря шоу "Холостяк". После проекта он продолжил карьеру на телевидении, принимал участие в популярных развлекательных шоу и активно развивал собственные бизнес-проекты. В последние годы Макацария живет преимущественно в Грузии, совмещая предпринимательскую деятельность с медийной работой.

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Бывший 'Холостяк' Иракли Макацария впервые показал всю свою семью (фото)

Личное счастье Иракли обрел с врачом Лизой Чичуа, на которой женился в 2022 году. Несмотря на заметную разницу в возрасте, супруги не раз признавались, что именно общие взгляды на жизнь и взаимная поддержка стали основой их крепких отношений. Их свадьба в Грузии стала одним из самых обсуждаемых светских событий того года.

Бывший 'Холостяк' Иракли Макацария впервые показал всю свою семью (фото)

Сейчас супруги воспитывают троих детей. Первенец пары, сын Георгий, появился на свет в 2023 году, спустя полтора года семья пополнилась дочерью Нино, а летом 2026 года Иракли и Лиза сообщили о рождении третьего ребенка – дочери Кето.

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