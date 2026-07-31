Бывший 'Холостяк' Иракли Макацария впервые показал всю свою семью (фото)

В июне Макацария в третий раз стал отцом.

Грузинский бизнесмен и главный герой шестого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Иракли Макацария впервые после рождения второй дочери в июне текущего года показал всю свою семью. И сделал он это в особенный день – в 4-ю годовщину брака.

"Четыре года брака, и теперь нас пятеро. Лучшее путешествие, величайшее благословение. Я вас всех бесконечно люблю", - написал он в подписи к серии снимков, опубликованных в Instagram.

Напомним, Иракли Макацария стал широко известен далеко за пределами родной Грузии именно благодаря шоу "Холостяк". После проекта он продолжил карьеру на телевидении, принимал участие в популярных развлекательных шоу и активно развивал собственные бизнес-проекты. В последние годы Макацария живет преимущественно в Грузии, совмещая предпринимательскую деятельность с медийной работой.

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Личное счастье Иракли обрел с врачом Лизой Чичуа, на которой женился в 2022 году. Несмотря на заметную разницу в возрасте, супруги не раз признавались, что именно общие взгляды на жизнь и взаимная поддержка стали основой их крепких отношений. Их свадьба в Грузии стала одним из самых обсуждаемых светских событий того года.

Сейчас супруги воспитывают троих детей. Первенец пары, сын Георгий, появился на свет в 2023 году, спустя полтора года семья пополнилась дочерью Нино, а летом 2026 года Иракли и Лиза сообщили о рождении третьего ребенка – дочери Кето.

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