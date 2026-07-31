В Венгрии может остановить работу единственная АЭС: нардеп объяснил, чем это грозит Украине

Алексей Кучеренко считает, что Украина производит достаточно электроэнергии.

На фоне низкого уровня воды в Дунае в Венгрии может быть приостановлена работа единственной действующей атомной электростанции "Пакш". Народный депутат, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко рассказал в комментарии УНИАН, повлияет ли это на ситуацию с электроэнергией в Украине.

"Это временная проблема, связанная с тем, что из-за жары уровень воды в русле упал на 28 сантиметров... И румыны, и венгры останавливают свои атомные блоки из-за Дуная. Это временное явление. Но для нас это не критично. Поскольку мы импортируем у них очень мало. Сейчас мы экспортируем гораздо больше электроэнергии из-за профицита в течение суток. Поэтому на нас это никак не отразится", – сказал Кучеренко.

Он подчеркнул, что отключение АЭС в Венгрии носит временный характер. По словам народного депутата, это может продлиться около 1–2 недель.

Видео дня

"Я не считаю, что сейчас для нас это серьёзный повод для беспокойства. У нас хватает поводов и без этого. Да, на фоне жары в Украине могут быть возобновлены ограничения и отключения света, потому что, помимо роста потребления, у нас сейчас АЭС на ремонте, но это также еще не точно. Мы построили большое количество солнечных электростанций и, возможно, при высоких температурах они покроют дефицит", – добавил нардеп.

На вопрос о том, насколько активно сейчас Украина импортирует электроэнергию из-за рубежа, Кучеренко ответил:

"Сейчас в Украину поступает небольшой импорт из-за рубежа. Он нам просто не нужен, мы производим достаточно. Да, какая-то доля поступает из Венгрии, но это явно не доминирующая доля. Мы же в целом импортируем электроэнергию из пяти стран Европы.

Остановка АЭС в Венгрии – последние новости

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявлял, что в стране могут остановить крупнейшую АЭС, которая обеспечивает до половины потребностей населения. Причина – рекордное снижение уровня воды в Дунае.

Отметим, что еще зимой на фоне блэкаутов Украина зависела от импорта электроэнергии из Венгрии. По данным европейской сети операторов системы передачи ENTSO-E, около половины всей импортируемой в Украину электроэнергии поступало именно из Венгрии.

Вас также могут заинтересовать новости: