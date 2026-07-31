Белые плинтусы будут выглядеть как новые: простой способ очистки с помощью уксуса

Именно на плинтусах часто скапливается пыль и грязь.

Плинтусы часто остаются без внимания во время уборки, хотя на них быстро скапливаются пыль и загрязнения. Эксперт рассказала, как с помощью уксуса легко вернуть белизну и свежий вид этой части интерьера, пишет Southern Living.

По словам профессиональной уборщицы Жаклин Стайн, уксус – одно из её любимых простых средств для уборки, ведь он помогает удалить пыль, грязь и отпечатки пальцев, не оставляя после себя налёта.

"Он доступен по цене, нетоксичен и особенно хорошо подходит для плинтусов, поскольку одновременно очищает и устраняет запахи. Это особенно полезно в местах с высокой проходимостью, где пыль любит скапливаться", – объясняет эксперт.

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Для очистки плинтусов вам понадобятся белый дистиллированный уксус, тёплая вода, бутылка с распылителем или небольшое ведро, салфетки из микрофибры или мягкие тряпки, щетка с мягкой щетиной или старая зубная щетка для труднодоступных мест, полотенце или ткань для пола, а также щетка для пыли.

Прежде чем чистить плинтусы уксусом, сначала нужно определить, из какого материала они изготовлены.

"Я всегда рекомендую сначала проверить средство на незаметном участке, чтобы убедиться, что покрытие не отреагирует на него", – советует Стайн.

По её словам, если на плинтусах есть сколы, оголенная древесина или деликатное покрытие, лучше использовать более мягкое чистящее средство.

Как почистить плинтусы уксусом

Сначала нужно удалить пыль. По словам Стайн, это самый важный этап. Для этого стоит использовать сухую салфетку из микрофибры или щетку, чтобы убрать пыль и шерсть.

Затем нужно приготовить раствор: примерно 1 стакан тёплой воды и 1–2 столовые ложки белого уксуса.

Салфетку из микрофибры следует смочить в растворе и хорошо отжать – она должна быть влажной, но не мокрой.

Протирайте плинтусы сверху вниз, слегка надавливая. Для углов и углублений используйте мягкую щетку или палец, обернутый тканью.

После очистки сразу вытрите плинтусы чистой сухой салфеткой, чтобы избежать разводов и повреждений от влаги.

Для следов потертостей или липкого налета Стайн советует использовать чуть более концентрированный раствор уксуса или влажную тряпку с небольшим количеством средства для мытья посуды.

"Оставьте средство на минуту перед тем, как вытирать, – если дать грязи немного времени размякнуть, это значительно облегчает очистку и помогает легче её оттереть", – объясняет она.

Как высушить плинтусы после очистки

После того как вы очистили плинтусы влажной салфеткой из микрофибры с уксусным раствором, обязательно вытрите их сухой салфеткой.

"Влага, остающаяся на плинтусах, со временем может привести к набуханию, появлению разводов или повреждениям", – предупреждает Стайн.

Как часто нужно чистить плинтусы

Стайн рекомендует вытирать пыль с плинтусов ежемесячно, а более тщательную очистку с помощью уксуса проводить каждые 3–4 месяца.

В домах, где есть дети, домашние животные или много людей, плинтусы быстрее загрязняются. Поэтому стоит быстро протирать их во время обычной уборки пола – это поможет избежать накопления грязи, которую впоследствии будет сложнее удалить.

Еще больше полезной информации об уборке

Ранее одна женщина опробовала правило уборки 80/20 и рассказала, действительно ли оно работает. Суть этого правила заключается в том, чтобы заполнять любое пространство в доме лишь примерно на 80%, оставляя остальные 20% свободными.

На практике это означает, что стоит избавиться от примерно пятой части вещей, чтобы в доме оставалось больше "воздуха" и было легче поддерживать порядок.

Также эксперты объяснили, почему нельзя смешивать соду и уксус для уборки. По словам ученых, есть веские причины, по которым каждый из этих ингредиентов ценится отдельно.

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