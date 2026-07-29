СМИ подсчитали, сколько Украина теряет за каждый день блокады портов

Они подчеркнули, что по остальным маршрутам - Дунай, железная дорога, автотранспорт - ни в одном месяце первого полугодия не было вывезено более 3 млн тонн.

Каждый день простоя портов Большой Одессы из-за российского террора задерживает отгрузку украинских товаров примерно на $70 млн. Об этом свидетельствуют расчеты ЕП.

Отмечается, что три порта Большой Одессы за июнь отгрузили товаров на $2,1 млрд из общего украинского экспорта на $3,5 млрд. Таким образом, в среднем через них ежедневно проходило продукции примерно на $70 млн.

Важно, что за первое полугодие Украина экспортировала 50,7 млн тонн товаров, из которых около 34 млн тонн, или две трети, прошли через Большую Одессу.

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"По морю идет не только экспорт: из 68,5 млн тонн товаров, пересекших границу за полугодие в обе стороны, более 40 млн тонн прошли через морские пункты пропуска - каждые шесть тонн из десяти", - добавили журналисты.

Они подчеркнули, что остальные маршруты - Дунай, железная дорога, автотранспорт - ни в одном месяце первого полугодия не вывезли более 3 млн тонн. Это "потолок", а не резерв: Большая Одесса в лучший месяц давала 7,4 млн тонн.

Блокировка портов

Ранее основатель группы компаний Prime, эксперт по топливу Дмитрий Леушкин рассказал, что блокада Россией портов Большой Одессы уже больно ударила по украинским аграриям, которые являются одним из главных источников валютных поступлений для Украины. По его словам, закупочные цены на зерно обвалились в несколько раз.

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