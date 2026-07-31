Японцы уже более 600 лет используют уникальный способ добычи древесины без вырубки леса

С 1990 года и по настоящее время планета лишилась более 80 миллионов гектаров первичных лесов.

Древесина является одной из главных причин, по которой по всему миру вырубают миллионы деревьев, однако в Японии существует древняя лесохозяйственная техника под названием "дайсуги", которая позволяет получать древесину без вырубки дерева. Об этом пишет Antena3.

Этот метод появился примерно в XIV веке в префектуре Киото. Лесоводы тщательно обрезают деревья таким образом, чтобы они продолжали расти и образовывать новые прямые стволы, которые позже можно будет заготовить на древесину.

"Метод "дайсуги" был разработан для удовлетворения растущего спроса на строительную древесину. Поскольку площадь, доступная для посадки кедров, была ограничена, японцы нашли гениальное решение: они добились того, чтобы одно дерево давало древесину снова и снова на протяжении сотен лет", - говорится в материале.

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Как появился метод "дайсуги"?

Леса поглощают углекислый газ, очищают воздух и воду, обеспечивают среду обитания для многочисленных видов и являются источником средств к существованию для миллионов людей. Однако они продолжают исчезать с тревожной скоростью.

По данным журнала "Lampoon", каждую минуту в мире из-за лесозаготовок и вырубки исчезает площадь леса, эквивалентная примерно 30 футбольным полям.

"С 1990 года и по настоящее время планета потеряла более 80 миллионов гектаров первичных лесов, а за последние три десятилетия общая лесистая площадь сократилась примерно на 178 миллионов гектаров - это территория, сопоставимая по размеру с Ливией", - добавили в материале.

Как работает техника "дайсуги"

Название "дайсуги" переводится как "кедровая платформа". Эта техника несколько напоминает искусство бонсай, ведь предполагает тщательную обрезку дерева.

"Разница заключается в том, что, в то время как бонсай ставит целью сохранение дерева небольших размеров, "дайсуги" стимулирует развитие нескольких высоких и идеально прямых побегов. Лесоводы начинают с удаления ветвей зрелого кедра, оставляя только верхнюю часть кроны. Таким образом образуется почти ровная платформа, с которой начинают вертикально расти многочисленные новые побеги", - объясняют в публикации.

В последующие годы их направляют с помощью бамбуковых палок и веревок, чтобы они развивались как можно ровнее. Каждые два года рабочие вручную удаляют боковые ветви, оставляя только верхушечный прираст. Поэтому стволы остаются гладкими, без крупных сучков и имеют равномерную форму.

"Главное преимущество метода "дайсуги" заключается в том, что материнское дерево продолжает жить после каждой заготовки. Вместо того чтобы дать только один ствол за всю жизнь, одно дерево может дать десятки или даже сотни пригодных для использования стволов на протяжении нескольких поколений. Дерево может продолжать давать древесину в течение 200-300 лет, прежде чем его урожайность начнёт снижаться", - отмечается в материале.

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