В Польше задержали мужчину, который публично призывал к убийству Зеленского

За такие призывы ему грозит до трёх лет тюрьмы.

В Польше задержали 40-летнего мужчину из-за его постов в соцсетях, в которых он публично призывал к убийству и оскорблял президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает RMF24.

Отмечается, что польские правоохранители задержали мужчину в четверг, 30 июля. Перед этим полицейские собрали доказательства, касающиеся активности 40-летнего мужчины в социальных сетях. На их основании мужчину обвинили в публичном подстрекательстве к совершению преступления – убийству – и оскорблении президента Украины.

Во время допроса мужчина выразил раскаяние. Он также заявил, что писал подобные комментарии "под влиянием эмоций" и "сожалеет о содеянном". Отмечается, что по указанным обвинениям мужчине грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Видео дня

Конфликты между поляками и украинцами

Отметим, что последние социологические опросы свидетельствуют об ухудшении отношения поляков к украинцам. Кроме того, большинство поляков выступают против вступления Украины в Евросоюз и даже против оказания дальнейшей помощи Киеву.

На этом фоне в Польше также растет количество нападений на украинцев. Как отметил социолог, руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, такая ситуация могла сложиться на фоне усиления негатива в заявлениях польских политиков в отношении Украины. По мнению эксперта, из-за растущей опасности все больше украинцев могут начать мигрировать в другие страны, уезжая из Польши.

Вас также могут заинтересовать новости: