Из-за блокады Красного моря танкеры с нефтью вынуждены идти вокруг Африки

Это увеличивает продолжительность пути как минимум на две недели.

Шесть саудовских нефтяных танкеров следуют к западу от узкого пролива Баб-эль-Мандеб в Красном море. Судя по всему, они отправляются в рейс вокруг Африки, поскольку угрозы со стороны повстанцев-хуситов в проливе нарушают судоходство, пишет Bloomberg.

Согласно данным систем отслеживания судов, два пустых сверхкрупных нефтяных танкера – Hazm и Dilam – направляются к Гибралтару, который является главным центром дозаправки в Средиземном море. Другие танкеры – Ghinah, Laynah, Salam и Burqan – направляются в южноафриканский порт Дурбан или залив Алгоа, которые часто указываются в качестве промежуточных пунктов для судов, совершающих трансконтинентальные рейсы.

Саудовская Аравия перенаправляет часть потоков нефти, следующих в Азию, из своего экспортного порта Янбу на Красном море. Отказ от более короткого маршрута через Баб-эль-Мандеб в пользу более безопасного плавания вокруг Африки, вероятно, увеличит продолжительность рейса танкеров как минимум на две недели.

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Угроза со стороны поддерживаемых Ираном боевиков-хуситов атаковать суда, заходящие в саудовские порты на Красном море, заставила судовладельцев пересмотреть возможность прохождения через узкий пролив Баб-эль-Мандеб. Некоторые танкеры по-прежнему проходят через пролив транзитом, в том числе суда под флагами Китая и Пакистана.

Согласно данным Kpler, около 26 грузовых судов пересекли Баб-эль-Мандеб в разных направлениях 30 июля, тогда как только два корабля прошли через Ормузский пролив. Однако после недавнего затишья наблюдаются признаки оживления движения танкеров, транспортирующих нефть из Персидского залива с выключенными транспондерами.

Блокировка Ормузского пролива – последние новости

29 июля цены на нефть марок Brent и WTI выросли в среднем на 3 доллара за баррель. Причиной стали совместные удары США и Саудовской Аравии по Ираку на фоне сокращения запасов нефти в США. В ближайшей перспективе стоимость марки Brent может достичь 100 долларов, сообщают аналитики.

Азиатские покупатели скупают сжиженный природный газ, который перестал поступать из Персидского залива, фактически отбирая грузы у Европы. Великобритании и ЕС уже в ближайшее время грозит стремительный рост цен на газ и электроэнергию и, как следствие, экономический спад.

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