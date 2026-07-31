В Украине активно дешевеет голубика: эксперт посоветовал, как выбрать лучшую ягоду

Определить качество ягоды можно самостоятельно, без дополнительных приборов.

В ближайшие недели в Украине цена на голубику будет самой низкой в сезоне, а предложение ягоды, соответственно, – самым большим. Аналитик ассоциации "Ягодничество Украины" Денис Миронов рассказал УНИАН, как выбрать лучшую голубику.

Покупателю следует ориентироваться на простые признаки свежести при выборе ягоды, объясняет эксперт. Главные признаки качественной голубики:

цвет равномерный, темно-синий, с легким матовым сизым налетом – это естественный "восковой" слой, признак того, что ягоду не перетирали руками и она свежая;

ягоды сухие, упругие и целые, без вмятин, трещин и подтеков сока на дне тары;

отсутствие раздавленных ягод, плесени и влаги – это главный показатель того, что партию не передержали.

Размер – дело вкуса, отмечает аналитик. Более крупная ягода выглядит эффектнее, но мелкая зачастую слаще и ароматнее.

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"Покупайте голубику столько, сколько съедите за несколько дней, и храните в холодильнике немытой – мыть ягоду стоит непосредственно перед употреблением", – советует Миронов.

В конце июля на ярмарках в Киеве голубику активно продают по 160–180 грн за килограмм.

Цены на ягоды и фрукты в Украине – главные новости

Ранее Денис Миронов сообщил, что пик продаж голубики длится примерно несколько недель. Обычно это вторая половина июля и август, когда одновременно плодоносит большинство распространенных в Украине сортов. В этот период предложение максимальное, а цена – самая низкая за весь год.

В то же время сейчас чуть ли не ежедневно на рынке растет предложение арбузов, что отражается на ценах. Оптовые партии арбузов предлагались в начале недели по 8 грн/кг, тогда как в розницу их можно было найти по 12 грн/кг.

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