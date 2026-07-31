Более миллиона гривень на реабилитацию ветеранов: 'Караоке на майдане' продолжает премьерный сезон

Телеканал ТЕТ и "Королевский вкус" вернули культовое шоу "Караоке на майдане" в благотворительных целях – для поддержки реабилитационного центра "Титановые", где украинские защитники проходят реабилитацию после ранений.

Благодаря неравнодушным зрителям во время съемок и телевизионных эфиров уже удалось собрать 1 093 468 гривен (сумма зафиксирована по состоянию на 27 июля 2026 года с учётом средств, собранных во время съёмок и в эфире с помощью QR-кода). Премьерный сезон продолжается, как и благотворительный сбор, поэтому каждый желающий может присоединиться к нему прямо во время просмотра, отсканировав QR-код на экране.

А уже в это воскресенье в 11:00 на телеканале ТЕТ выйдет новый выпуск, в котором зрителей ждут неожиданные встречи, тёплые воспоминания и продолжение одного из самых ярких противостояний сезона.

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После проигранного музыкального батла ХАС сдержал слово и кардинально изменил имидж – обелил волосы. В новом выпуске Игорь Кондратюк впервые увидит ведущего в новом образе и не будет скрывать своих эмоций. Но станет ли эта история финалом их дружеского соперничества? Или, возможно, зрители все же дождутся реванша, в котором уже самому Игорю Васильевичу придется выполнить свое обещание и прочитать рэп?

Более миллиона гривень на реабилитацию ветеранов: 'Караоке на майдане' продолжает премьерный сезон

Также особенным моментом программы станет возвращение певца YOGEN. Шестнадцать лет назад он впервые вышел на сцену "Караоке на майдане", будучи ещё школьником по имени Евгений. Тогда Игорь Кондратюк с улыбкой посоветовал парню "подрости". Прошло время – и теперь он возвращается на знакомую площадку уже как известный артист с собственной музыкальной карьерой.

"Вы тогда сказали мне подрасти, вот я и подрос", – с улыбкой вспомнил YOGEN.

Именно такие истории делают "Караоке на майдане" особенным – шоу, которое уже много лет открывает новые таланты, дарит искренние эмоции и объединяет разные поколения украинцев. А сегодня к этой атмосфере добавляется ещё и важная благотворительная миссия – помощь тем, кто защищал Украину.

Более миллиона гривень на реабилитацию ветеранов: 'Караоке на майдане' продолжает премьерный сезон

Смотрите новый выпуск "Караоке на майдане" уже в это воскресенье в 11:00 на телеканале ТЕТ. Присоединяйтесь к благотворительному сбору, поддерживайте реабилитацию украинских ветеранов и станьте частью великого доброго дела.

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