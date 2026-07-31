Более миллиона гривень на реабилитацию ветеранов: 'Караоке на майдане' продолжает премьерный сезон

Уже в это воскресенье в 11:00 на телеканале ТЕТ выйдет новый выпуск.

Телеканал ТЕТ и "Королевский вкус" вернули культовое шоу "Караоке на майдане" в благотворительных целях – для поддержки реабилитационного центра "Титановые", где украинские защитники проходят реабилитацию после ранений.

Благодаря неравнодушным зрителям во время съемок и телевизионных эфиров уже удалось собрать 1 093 468 гривен (сумма зафиксирована по состоянию на 27 июля 2026 года с учётом средств, собранных во время съёмок и в эфире с помощью QR-кода). Премьерный сезон продолжается, как и благотворительный сбор, поэтому каждый желающий может присоединиться к нему прямо во время просмотра, отсканировав QR-код на экране.

А уже в это воскресенье в 11:00 на телеканале ТЕТ выйдет новый выпуск, в котором зрителей ждут неожиданные встречи, тёплые воспоминания и продолжение одного из самых ярких противостояний сезона.

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После проигранного музыкального батла ХАС сдержал слово и кардинально изменил имидж – обелил волосы. В новом выпуске Игорь Кондратюк впервые увидит ведущего в новом образе и не будет скрывать своих эмоций. Но станет ли эта история финалом их дружеского соперничества? Или, возможно, зрители все же дождутся реванша, в котором уже самому Игорю Васильевичу придется выполнить свое обещание и прочитать рэп?

Также особенным моментом программы станет возвращение певца YOGEN. Шестнадцать лет назад он впервые вышел на сцену "Караоке на майдане", будучи ещё школьником по имени Евгений. Тогда Игорь Кондратюк с улыбкой посоветовал парню "подрости". Прошло время – и теперь он возвращается на знакомую площадку уже как известный артист с собственной музыкальной карьерой.

"Вы тогда сказали мне подрасти, вот я и подрос", – с улыбкой вспомнил YOGEN.

Именно такие истории делают "Караоке на майдане" особенным – шоу, которое уже много лет открывает новые таланты, дарит искренние эмоции и объединяет разные поколения украинцев. А сегодня к этой атмосфере добавляется ещё и важная благотворительная миссия – помощь тем, кто защищал Украину.

Смотрите новый выпуск "Караоке на майдане" уже в это воскресенье в 11:00 на телеканале ТЕТ. Присоединяйтесь к благотворительному сбору, поддерживайте реабилитацию украинских ветеранов и станьте частью великого доброго дела.

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