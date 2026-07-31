Метинвест Ахметова повысил зарплаты сотрудникам украинских предприятий на 10%

Группа "Метинвест" с 1 июля 2026 года повысила зарплаты сотрудникам своих украинских предприятий на 10%. В компании отмечают, что решение было принято несмотря на военные риски, перебои с энергоснабжением, сложную логистику и ужесточение торговых ограничений на европейском рынке.

Зарплаты повысили работникам производственных, ремонтных и сервисных предприятий Группы в Украине. Соответствующие начисления будут учтены при выплате заработной платы уже за июль.

Для административного персонала оклады будут пересмотрены по результатам ежегодной оценки. В среднем их рост также составит 10%.

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В то же время пересмотр зарплат для руководящего состава предприятий Группы не предусмотрен: в "Метинвесте" пояснили, что топ-менеджмент добровольно отказался от повышения в пользу поддержки основных трудовых коллективов.

Генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков отметил, что главной задачей компании остается сохранение коллективов, рабочих мест и стабильности выплат.

"Люди – это наш фундамент и высшая ценность компании. На их труде держится не только работа предприятий, военное производство или модернизация, но и экономика Украины. Именно поэтому даже в период внешнего давления мы не отказываемся от социальных обязательств", – говорит Рыженков.

В компании подчеркнули, что решение было принято на фоне дополнительных вызовов для украинской металлургии в 2026 году. Среди них – введение в Европейском Союзе механизма CBAM и ужесточение импортных квот на сталь, что ограничивает возможности поставок продукции на европейский рынок.

"Метинвест" также продолжает производственную деятельность, восстановление инфраструктуры, поддержку местных сообществ и обеспечение потребностей Сил обороны Украины.

Как известно, "Метинвест" Рината Ахметова, с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, в I квартале 2026 года уплатил 4,3 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине. В целом с начала полномасштабной войны объем налоговых отчислений группы достиг почти 78 млрд грн. Также компания остается одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года она вложила более 28 млрд гривен инвестиций.

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