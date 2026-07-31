Как быстро получить деньги без продажи автомобиля

Поиск дополнительных источников финансирования сегодня является устойчивой тенденцией для многих украинцев. Это подтверждает и официальная статистика регулятора: по данным Национального банка Украины, по состоянию на июнь 2026 года объем гривневых кредитов населению растет почти на треть уже второй год подряд, а сам спрос на потребительское финансирование неуклонно увеличивается еще со II квартала 2023 года. Однако когда значительная сумма требуется срочно, ключевым моментом становится выбор финансового инструмента. И всё больше людей, решая вопрос о том, как быстро получить деньги, отдают предпочтение кредиту под залог автомобиля.

Почему возникает срочная потребность в средствах и стоит ли продавать автомобиль?

Потребность в значительной сумме денег может возникнуть неожиданно. Среди наиболее распространенных причин:

закупка товара или оборудования;

расходы на лечение;

аварийный незапланированный ремонт;

покрытие кассового разрыва в бизнесе;

расчеты с поставщиками;

выплата заработной платы или оплата аренды;

погашение микрозаймов;

оплата обучения или стажировки;

бытовые и семейные обстоятельства.

В таких ситуациях первое, что приходит в голову, если у вас есть собственный автомобиль, – продать машину. Но это не всегда выгодно. При срочной продаже приходится делать скидку в размере 15–30% от реальной рыночной стоимости. Кроме того, много времени уходит на поиск покупателя и подготовку сделки. А после продажи полностью теряется мобильность и появляется зависимость от других видов транспорта.

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Как можно срочно получить деньги: сравниваем продажу, потребительский кредит и кредитование под залог автомобиля

Быстро получить деньги можно тремя способами: продав автомобиль, взяв потребительский кредит или воспользовавшись кредитованием под залог автомобиля. Каждый из этих вариантов имеет свои особенности. Чтобы было легче определиться, предлагаем сравнительную таблицу.

Что такое кредит под залог автомобиля и как это работает?

Кредит под залог автомобиля – это один из вариантов залогового финансирования, при котором транспортное средство выступает гарантией того, что человек полностью вернет долг. При этом он может и дальше свободно пользоваться собственным автомобилем, практически без ограничений. Оформить такое финансирование можно в банках, но условия там более жесткие, а сумма финансирования – меньше. Поэтому лучше обратиться в независимую компанию, например, Royal Standard Group. Это торговая марка финансового учреждения "Гелекси Финанс", которое работает с 2018 года в сфере кредитования.

Получение кредита под залог автомобиля происходит очень просто:

Подача заявки. Это можно сделать онлайн на сайте финансовой компании или в офисе. Оценка стоимости автомобиля. Эксперт осматривает транспортное средство и определяет, какую сумму можно получить. Согласование графика. Менеджер помогает подобрать удобные сроки и схему погашения кредита. Подписание договора. Это можно сделать в офисе или онлайн с помощью электронной подписи. Вы получаете деньги на карту под залог автомобиля уже через 59 минут после подписания договора.

Точная сумма зависит от многих характеристик: марки, модели, года выпуска, пробега, общего состояния автомобиля и средней стоимости на авторынке Украины. После оформления кредита владелец продолжает пользоваться автомобилем, но с нотариальным ограничением на отчуждение, которое снимается сразу после исполнения договора.

Какие документы необходимы для получения кредита?

Для оформления кредита под залог автомобиля требуется минимум документов:

паспорт гражданина Украины (или ID-карта);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП / ИНН);

технический паспорт на транспортное средство (свидетельство о регистрации ТС).

Когда лучше отказаться от оформления кредита под залог автомобиля?

Этот вид кредитования имеет много преимуществ: высокая вероятность выдачи кредита, минимальная переплата, возможность получить крупную сумму денег и продолжать пользоваться автомобилем и т. д. Но даже такой вариант подойдет не всем.

Мы рекомендуем отказаться от кредита в следующих случаях:

ежемесячный платеж превышает 40–50% от дохода семьи;

отсутствует какой-либо доход;

деньги привлекаются для азартных или высокорисковых инвестиций.

Перед оформлением сделки необходимо трезво оценить свои финансовые возможности. Поэтому лучше составить список всех преимуществ, недостатков и рисков кредитования, а затем проанализировать их.

Как выбрать и проверить финансовую компанию для кредитования?

Если же вы решили получить кредит без продажи автомобиля в финансовой компании, при её выборе стоит обращать внимание на несколько критериев:

Регистрация и лицензия. Компания должна быть включена в публичный реестр финансовых учреждений НБУ. Прозрачность условий. Убедитесь, что в договоре отсутствуют скрытые комиссии за обслуживание, а процентная ставка – фиксированная. Гибкость досрочного погашения кредита. Внимательно изучите договор и проверьте, нет ли штрафных санкций за возвращение кредита до срока.

Финансовая компания RSG соответствует всем критериям. Это официальное учреждение, предлагающее прозрачные условия сотрудничества.

Как работает RSG?

В RSG можно получить кредит под залог автомобиля онлайн в несколько кликов. Помимо скорости и надежности, есть еще несколько преимуществ: