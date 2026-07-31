Известная украинская ведущая ушла с ТВ и заявила о мобилизации в ВСУ

По словам журналистки, она ждет пока "утрясется ситуация вокруг Минобороны".

Известная украинская ведущая Андриана Кучер ушла с телевидения и заявила о готовности мобилизоваться, передает "Детектору медиа".

"Это мой последний эфир сегодня на 24. Поэтому на прощание хочу поблагодарить всех, кто смотрел, доверял, помогал закрывать сборы для войска. Также благодарю коллег за шесть лет совместной работы. На этом этапе своей профессиональной жизни сейчас ставлю точку. Прощаюсь с вами. Берегите себя и нашу страну", - отметила она во время своего последнего эфира.

Кучер поделилась, что планировала подписать боевой контракт и присоединиться к ВСУ в начале августа. Однако воплощение этой инициативы пришлось отложить. По словам журналистки, после кадровых изменений в правительстве и отсутствия ясности по новым условиям контрактной службы возникли вопросы относительно дальнейшей реализации реформы.

Видео дня

"Для меня решающим доводом такого решения сейчас были обещанные четкие сроки службы на первом этапе реформы. Я уже выбрала подразделение и прошла обучение для будущего поста", - отметила она, добавив, что теперь же "стало неясно, что будет с новыми контрактами".

Пока Кучер поставила процесс мобилизации на паузу и наблюдает за ходом событий.

"Что дальше? Сплошная неопределенность. А если немного серьезнее, подожду, пока утрясется ситуация вокруг МО и станет понятна судьба новых контрактов. Вариантов, по сути, два: либо в армию, либо для войска", - написала она в своем Instagram.

Напомним, ранее УНИАН писал, что победитель "Х-Фактора" мобилизовался в ВСУ и показался в военной форме.

Вас также могут заинтересовать новости: