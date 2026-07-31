Pepco сообщила, где именно откроет свои первые магазины в Киеве

Ассортимент продукции будет включать одежду, товары для дома, детские игрушки и сезонные товары.

Польская сеть Pepco официально сообщила, что Respublika Park и Retroville станут первыми торгово-развлекательными центрами в Киеве, где откроются магазины дискаунтера в рамках запланированного выхода на рынок Украины. Об этом говорится в пресс-релизе компании, который имеется в распоряжении УНИАН.

Площадь магазина в ТРЦ Respublika Park составит почти 450 кв. м, а в ТРЦ Retroville – около 600 кв. м. Ассортимент магазинов будет включать одежду, товары для дома, товары для детей, игрушки и сезонные новинки.

Pepco позиционирует себя как сеть, продающую товары для удовлетворения повседневных потребностей семей. По всей Европе компания ежемесячно обслуживает около 36 миллионов покупателей в более чем 4 000 магазинах в 19 странах. Украина станет 20-м рынком, на котором будет работать Pepco.

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"Открытие первых магазинов в Киеве – это часть более масштабной стратегии Pepco по укреплению присутствия в Украине. Наряду с открытием магазинов компания продолжает набор местных сотрудников и развитие операционных возможностей", – сообщают в сети.

Магазины в Украине – последние новости

Pepco сообщила о планах начать работу в Украине во второй половине 2026 года и открыть первые магазины в Киеве, Черновцах, Тернополе и Мукачево. Ожидается, что первый магазин Pepco откроется в конце октября.

Магазин Metro в Запорожье временно приостанавливает свою деятельность с 1 августа. Причиной стали регулярные вынужденные перерывы, связанные с ситуацией в сфере безопасности. Как сообщают в сети, в таких условиях обеспечить стабильную работу и надлежащий уровень обслуживания невозможно.

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