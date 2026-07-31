В Сеуту прорвались 50 тысяч нелегалов, город погрузился в 'абсолютный хаос', – СМИ (видео)

Власти Испании развернули военных для обеспечения безопасности в Сеуте.

Массовое вторжение тысяч нелегалов в испанский анклав Сеута, расположенный на северном побережье Африки и окруженный по суше территорией Марокко, существенно изменило ситуацию в городе, где теперь царит "абсолютный хаос". Как сообщает испанское издание El Pais, поток людей из Марокко за считанные часы превратил Сеуту в место хаоса.

В четверг, 30 июля, за короткий промежуток времени в несколько часов испанский город-анклав Сеута с населением около 84 тысяч жителей претерпел изменения. В частности, тихие улицы заполонили босоногие молодые люди, общественные парки превратились в огромные спальные кварталы под открытым небом, а пляжи, которые обычно пестрели зонтиками и людьми в купальниках, теперь переполнены мигрантами, которые охлаждаются в воде.

За один день тысячи мигрантов пересекли границу с Марокко. Они переплывали через воду или обходили дамбу, служащую испано-марокканской границей. Внезапный наплыв мигрантов перевернул ситуацию в городе "с ног на голову" и создал острую проблему в управлении городом. Водители такси назвали это вторжением, независимые неправительственные организации считают эту ситуацию гуманитарным кризисом, а местные политики, которым приходится справляться с этим наплывом, назвали это чрезвычайной ситуацией национального масштаба.

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Как отмечает британское издание The Independent, прорыв мигрантов в Сеуту произошел после решения Верховного суда, принятого ранее в июле. Согласно ему, испанским правоохранительным органам запрещается автоматически возвращать в Африку нелегалов, перехваченных на море, и каждый случай необходимо рассматривать отдельно.

Решение Мадрида подверглось массированной критике со стороны правых партий, которые обвиняют правительство в проведении слишком лояльной по отношению к нелегалам политики.

Как сообщает Politico, премьер-министр Испании Педро Санчес в пятницу должен посетить Сеуту для встречи с местными властями, чтобы "восстановить нормальную жизнь как можно скорее".

Сообщается, что по меньшей мере 19 человек погибли при попытке попасть в Испанию из Марокко.

Вооруженные силы Испании, развернутые в городе, помогают полицейским подразделениям Гражданской гвардии в Сеуте обеспечивать безопасность в городе.

Как сообщает Reuters, по оценкам министерства внутренних дел Испании, около 49 тысяч человек за последние 24 часа попали в испанский анклав из Марокко. По меньшей мере 19 тел были найдены в море.

Массовый наплыв мигрантов в Сеуту вызвал разногласия в Европе. Италия, опасаясь наплыва мигрантов через Испанию, угрожает приостановить режим открытых внутренних границ, который является одним из основных принципов Европейского Союза.

При этом власти Марокко у ворот Сеуты разместили водометные машины и отгоняют людей обратно.

Кризис в Сеуте: последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее власти Испании направили в Сеуту целых 60 военных (не 60 тысяч и даже не 600, а просто 60 человек) после того, как границу с Марокко пересекли от 2 до 3 тысяч мигрантов. Резкий наплыв начался после решения Верховного суда Испании.

Теперь мигрантов, доплывающих до испанской территории, нельзя автоматически возвращать в Марокко – каждое дело должно рассматриваться отдельно.

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