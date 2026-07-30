Удары РФ могут помешать доставке украинского зерна на рынки: в The Economist расказали о последствиях

Под прицелом оказывается и сельхозтехника: в этом году было уничтожено 820 единиц оборудования - от борон до ирригационных систем.

В последние недели Россия активизировала атаки на украинские порты, что может иметь катастрофические последствия для экспорта сельскохозяйственной продукции. Об этом пишет The Economist.

Отмечается, что 90% украинского зерна и масличных культур проходит через Одессу и близлежащие порты Черноморск и Пивденный. Алексей Смоляр, директор одесской компании, предоставляющей морские услуги, сказал, что крупные судоходные компании избегают Украины с весны. Их место заняли предприимчивые ближневосточные компании, которые приобрели свои первые суда четыре года назад, когда Россия начала войну.

Важно, что эти атаки совпадают с периодом сбора урожая, который, по прогнозам, составит 81 млн тонн зерна и масличных культур по сравнению с 80 млн тонн в прошлом году. Однако министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий предупредил, что в мае и июне экспорт сократился на четверть, и "если количество атак удвоится или утроится, это станет настоящим испытанием". Сельскохозяйственная продукция составляет почти 60% всего экспорта Украины.

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Министерство ведет учет числа сельхозрабочих, погибших от российских дронов. Высоцкий добавил:

"Каждую неделю мы слышим, что погибли три, четыре, пять фермеров… Очевидно, что они целенаправленно охотятся на людей".

Отмечается, что под прицелом оказывается и сельхозтехника: в этом году было уничтожено 820 единиц оборудования - от борон до ирригационных систем.

Важно, что еще одна серьезная проблема - кадры. Согласно правилам призыва, предприятия, признанные важными для ведения войны, могут зарезервировать до половины сотрудников. Однако разрешения на резервирование необходимо продлевать каждые шесть месяцев, а критерии становятся все более строгими.

Удары РФ по портам

Россия наносит удары по инфраструктуре и судам с помощью ракет и дронов, запускаемых с территории Крыма. В этом месяце было зафиксировано не менее 56 атак, в результате которых погибли 26 портовых рабочих и моряков. Некоторые объекты были вынуждены приостановить работу, в том числе терминал по перевалке подсолнечного масла в Черноморске, который загорелся после удара 14 июля.

22 июля датский судоходный гигант Maersk объявил, что его суда будут разгружаться в Констанце (Румыния), а не в Черноморске.

Каждый день простоя портов Большой Одессы из-за российского террора задерживает отгрузку украинских товаров примерно на $70 млн. Три порта Большой Одессы за июнь отгрузили товаров на $2,1 млрд из общего украинского экспорта на $3,5 млрд. Таким образом, в среднем через них ежедневно проходило продукции примерно на $70 млн.

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